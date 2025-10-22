‘Medio Metro’ se convierte en papá en medio del luto por la muerte de ‘Medio Metro’ de Puebla

El nacimiento del bebé de ‘Medio Metro’ llega en medio de la trágica muerte de ‘Medio Metro’ de Puebla.

El famoso bailarín sonidero conocido como ‘Medio Metro’, José Eduardo Rodríguez, quien se volvió viral en redes sociales por sus movimientos al ritmo del ‘Sonido Pirata’, anunció que ya nació su primer hijo.

Actualmente, ‘Medio Metro’ participa en el reality ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’, y fue en el programa que se dio a conocer la noticia que llenó de alegría a todos los presentes y a los seguidores del bailarín, pero particularmente a su pareja de baile, una joven llamada Lupita.

En la nueva temporada de ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’, Rodríguez fue invitado para recordar sus mejores pasos y fue ahí donde confirmó su paternidad, aunque no dio más detalles del nacimiento ni el sexo de su bebé.

Paul Stanley fue quien le dijo a Raúl Araiza que José Eduardo se había convertido en papá, por lo que ‘El Negro’ bromeó diciendo ‘ese pincel sí pintó”.

La paternidad de ‘Medio Metro’ se dio a conocer en ‘La Esquina de las Primicias’, donde el popular bailarín indicó que estaba en la espera de su primer hijo.

“Estoy muy contento, me acaban de dar la noticia de que voy a ser papá”, reveló el bailarín e influencer, usando el característico traje de ‘El Chavo del 8’.

Guadalupe Hernández es le nombre de la pareja de José Eduardo y juntos han compartido varias fotografías. En su momento más popularidad y fama ‘Medio Metro’ confesó que estaba muy feliz con ella, porque lo alienta a que siga luchando por sus sueños.

“Ella está bien feliz, dice que le eche ganas y siga luchando por mis sueños”, comentó el influencer en una entrevista con Yordi Rosado.

Luto entre la felicidad de un nuevo bebé

Sin embargo, el nacimiento del bebé de ‘Medio Metro’ llega en medio de la trágica muerte de ‘Medio Metro’ de Puebla, quien fue hallado sin vida en un canal de agua con impactos de bala en la cabeza.

Las autoridades indicaron que comenzaron una investigación para encontrar a los culpables del presunto homicidio.