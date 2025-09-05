Suscríbete
Surgen rumores de embarazo de Cinthia Aparicio, ¿le espera gran sorpresa a Alexis Ayala al salir de LCDLFM?

La pareja ya había dado a conocer que buscaban ser padres y las sospechas de embarazo crecieron tras la aparición de Cinthia en las galas de La Casa de Los Famosos México.

September 05, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Alexis-Ayala-Cinthia-Aparicio.jpg

La pareja ya había expresado sus deseos de volverse padres.

Instagram

Crecen las especulaciones de un posible embarazo de Cinthia Aparicio, esposa del actor Alexis Ayala, esto después de que la actriz apareciera en las galas de La Casa de Los Famosos México.

Las sospechas de embarazo comenzaron después de que se observara que Cinthia, tenía una “pancita” inusual, según se detalló en la emisión ‘Todo para la mujer’.

“Crecen los rumores, hay que buscarla, le vamos a mandar un mensaje, de un supuesto embarazo. El público está rumorando de que Cinthia Aparicio estaría esperando bebé. Si se le ve pancita a Cinthia Aparicio, está en las galas”, comentó el periodista de espectáculos Maxine Woodside.

Otra de las comentaristas, Vicky López, destacó que “a lo mejor si gana Alexis Ayala (La Casa de Los Famosos México), que se perfila para ser uno de los tres finalistas, tendrá torta bajo el brazo y sale con la bendición de que su esposa tiene cinco meses de embarazo”.

Sus deseos que tener un hijo en común

Previo a su ingreso al reality show, la pareja ya había compartido sus deseos de tener un bebé, por lo que ya habían tomado la decisión de congelar sus óvulos y esperma para poder lograrlo.

“Ya, este año voy a congelar óvulos, ya es un hecho de que quiero. Sí quiero ser mamá”, declaró Aparicio.

En diciembre pasado, Alexis y Cinthia revelaron que estaban decididos a tener un hijo juntos, pero deberían someterse a un procedimiento médico muy complejo. Los famosos, de 59 y 32 años, contaron al programa ‘Hoy’ que han tenido charlas sobre la situación y que ambos están dispuestos a hacerlo ya mismo.

¿Cuántos hijos tiene Alexis Ayala?

Cabe destacar que Alexis tiene dos hijas, Stephanie, de 35 años, quien nación de su relación con Beatriz Zazueta, actriz que se distanció del ojo público. Y Roberta, de 13 años, quien nació de su relación con Fernanda López, quien también se alejó de los reflectores.

Hasta ahora, los rumores permanecen sin confirmación oficial. Sin embargo, la expectativa crece cada día entre los seguidores del reality y de la pareja, quienes aguardan un anuncio que despeje las dudas.

Alexis Ayala Cinthia Aparicio
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
