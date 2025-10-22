Suscríbete
Jawy rompe reglas e INSULTA al Tío Pepe: Fans de ‘La Granja VIP’ exigen sanción

Se pasó de listo...

October 21, 2025 • 
MrPepe Rivero
Jawy insultó a Tío Pepe

Si La Granja VIP se jacta de escuchar a su público, Jawy Méndez no debería resultar libre de sanción después de su comportamiento reciente dentro del reality show.

Y es que, aunque dijo no conocer las reglas, incurrió en faltas que no pueden saltarse y ahora deberá enfrentarse a las consecuencias de sus actos. En la segunda semana, Jawy Méndez es peón, pero se acostó en la Habitación del Capataz y disfrutó amenidades que no le correspondían.

Durante una conexión en vivo, Adal Ramones le dijo que tiene “estrictamente prohibido utilizar las habitaciones y las camas de adentro de la granja” siendo peón. También le recordó que, al escuchar el sonido del grillo, debe ir a dormir inmediatamente.

Jawy bromeó con el asunto y dijo en plena gala: “Me confundí de grillo y me tardé en irme a dormir”.

Insultó a Tío Pepe

Este martes 21 de octubre, se hizo un escándalo en redes sociales porque Jawy sigue con faltas.

Tío Pepe, El Mayoral, le advirtió que recibiría sanciones durante la gala, pues le leerán la cartilla para que acate las reglas. Lo peor es que las consecuencias afectan al resto de granjeros.

Por si fuera poco, en un video que se viralizó, llama “pend3jo” al tío Pepe.

Hay varios usuarios que exigen sanción contra Jawy, pues una cosa es faltar al reglamento, y otra es insultar a una persona mayor, como el Tío Pepe.

@liv.rodriguezz5

Es importante respetar a los adultos mayores en este caso don Pepe que también es autoridad dentro de la #lagranjavipmx #respeto y todavía se ríe #maqueavelico #fblifestyle #fyp

♬ sonido original - Liv Rodriguezz

Jawy Méndez La Granja VIP
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
