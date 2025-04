Alejandro Sanz se vistió de luto y anunció la muerte de dos personas cercanas en el derrumbe de una discoteca

Una tragedia sacudió a República Dominicana con el derrumbe de “Jet Set”, una prestigiosa discoteca que se vino abajo durante la madrugada del martes 8 de abril. El saldo de este suceso hasta el momento contabiliza 124 muertos, entre los que se encontraban diversas personalidades de la vida pública, como las dos víctimas mortales que pertenecían al círculo cercano de Alejandro Sanz, quien con el corazón destrozado, confirmó esta terrible pérdida.

Alejandro Sanz lamentó la desgracia en el Jet Set y anunció que sus compadres murieron ahí

Mediante una publicación en su cuenta de Instagram, plataforma en la que acumula 7.6 millones de seguidores, Alejandro Sanz dio a conocer que dos personas muy cercanas a él lamentablemente murieron entre los escombros del Jet Set, la disco de República Dominicana que se derrumbó. De acuerdo con los dichos del intérprete de “Amiga mía”, la identidad de las víctimas corresponde a Eduardo Grullón y Johanna Rodríguez, quienes estuvieron en el lugar al momento de que la estructura se venció.

“En un solo segundo nos cambia la vida, o nos la quita. Compadre Eduardo, comadre Johanna, solo nombrarlos duele. Los momentos pasan a ser recuerdos que se clavan, que gritan de rabia sin llegar a entender nada. Aquí dejáis un abismo demasiado silencioso. Cuidaré de nuestra familia, recordando que todos, absolutamente todos los segundos son importantes. Os quiero”, escribió el artista, que inmediatamente recibió numerosos mensajes de condolencia por parte de fanáticos, amigos y colegas, incluyendo a Jaydy Michel, su expareja.

Alejandro Sanz se solidarizó con República Dominicana por el derrumbe de una discoteca

En otra instantánea compartida en sus historias, Alejandro Sanz se solidarizó con República Dominicana por todo lo que están pasando, ya que a casi 48 horas del suceso, siguen las labores de rescate. Asimismo, explicó que su dolor se debe a que él siempre sintió esta amistad como un vínculo familiar, pues decidió compartir su vida con ellos.

“Mi corazón está lleno de dolor, de incertidumbre. No lo entiendo, no lo proceso, no puedo y no quiero. La familia Grullón es mi familia, la elegida. Es terrible e inimaginable. República Dominicana, estoy con ustedes, fuertemente”, apuntó el español, que además de estas dedicatorias, no ha querido dar declaraciones públicas respecto a este tema tan doloroso.

Cabe recordar que entre los fallecidos, se encuentra también el cantante Rubby Pérez, así como los deportistas Tony Blanco y Octavio Dotel, siendo una muestra de lo terrible que resultó este hecho para todo el país.