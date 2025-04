Alejandra Ávalos habla del amor y se desahoga: "¡Me hicieron brujería o tengo un amarre!”

Después de una mala experiencia que tuvo en una relación sentimental, la cantante sospecha de un “amarre” que le impide encontrar el amor.

En entrevista exclusiva, Alejandra Ávalos confesó que, tras una dolorosa traición amorosa, llegó a creer que le hicieron brujería para alejarla de nuevas relaciones. A pesar del sufrimiento, la intérprete asegura estar en un momento de plenitud, disfrutando lo que llama su “segunda soltería”, enfocada en su carrera y en la felicidad de su hija.

Te ha ido bastante bien en cuestión trabajo, pero ¿por qué consideras que no has tenido suerte en el amor?

“No lo sé, a la mejor me hicieron brujería, o a la mejor tengo un amarre para no encontrar al siguiente, y lo digo porque mi última experiencia en el amor no fue muy buena, quedé un poquito lastimada y ciscada, porque después de haber confiado tanto en un hombre, de repente me traicionó, quería hablar de mis intimidades y me empecé a sentir muy vulnerable”.

¡Cómo crees!

“Sí, es la primera vez en mi vida que me pasa eso y me gustaría saber por qué ese hombre utilizó mi imagen para empezar a hacerse publicidad o sacar al sol trapos íntimos. De repente sentí que como mujer y artista tenía que tener mucho más cuidado en mis elecciones. Empecé a sentir, como lo dije en un momento, que necesitaba un abogado, contador, notario y todos los hombres juntos en uno solo porque, a veces, uno se siente frágil, vulnerable... y eso te resta las ganas de querer experimentar con una persona nueva”.

Después de esa mala experiencia, ¿tomaste precauciones?

“Sí, claro. Sobre todo, siendo artista, tienes que cuidarte, hoy por hoy, en muchos sentidos, y no soy la única, muchas compañeras han vivido experiencias infames con gente que las extorsiona, y prácticamente querer vender tu intimidad es parte de esto. Entonces, sí he sido un poco más precavida, trato de conocer bien a la persona, saber sus valores reales y cómo es como amigo, antes de volver a involucrarme en una relación.

Alejandra Ávalos

“ESTOY VIVIENDO MI SEGUNDA SOLTERÍA Y NO LA VOY A VOLVER A REGAR”

¿Piensas que lo que te sucedió es, de alguna forma, parte del precio de la fama?

“No, es lo que hoy, desafortunadamente se ha desatado en muchos hombres, ahora el hombre se cree con el derecho de hacer cosas. Por ejemplo, en una corte, pedir que una mujer lo mantenga o que le dé la mitad de su sueldo, o que en un rompimiento se quede con todo lo que tiene la mujer, en fin, ese tipo de cosas hoy son más comunes y uno tiene que estar con los ojos bien abiertos”.

¿Cómo te sientes en este momento?

“Muy bien, plena, estoy haciendo con mi tiempo lo que quiero, mi hija se está realizando y eso me da una gran tranquilidad y paz, el hecho de saber que está haciendo su vida y que yo también tengo derecho a rehacer la mía. Entonces, estoy viviendo mi segunda soltería y no la voy a volver a regar como la primera (risas), porque la regué muchas veces, y en esta segunda soltería quiero aprovechar para conocer a gente más interesante.

Entonces, ¿no has cerrado la puerta al amor?

“No, ni lo he pensado, yo creo que la vida siempre te da sorpresas y cuando menos te lo esperas llega el adecuado”.