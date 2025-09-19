“Aldrón” entre roces, miradas y tomados de la mano: ¿Qué pasa entre Aldo De Nigris y Aarón Mercury?

En redes sociales se utiliza el término ‘shippeo’ para referirse a desear o apoyar una relación romántica entre dos personajes reales o de ficción... En La Casa de los Famosos México se intentó con varios, pero solo queda “Aldrón”.

“Aldrón Dercury” nace de unir los nombres de Aarón Mercury y Aldo De Nigris, integrantes del equipo Noche que han llamado la atención más allá de sus rostros.

Y es que después de más de 50 días de convivencia, la amistad y cercanía parece haber llegado a otro nivel, y los roces entre ambos galanes ya no se pueden ocultar.

Este jueves 18 de septiembre se viralizó el video de Aarón buscando la mano de Aldo, y aunque duró pocos segundos, la cámara captó el momento exacto en el que entrelazan los dedos en el pasillo, quizá donde pensaban que nadie los vería.

Hasta en Cuéntamelo Ya lo transmitieron entre los mejores momentos del reality: "¡El shippeo’ que todo mundo quiere ver!”

Por si fuera poco, han habido otros momentos donde la tensión entre Aldo y Aarón se siente.

Ya sea con comentarios directos o pequeñas bromas, tal parece que quieren abrazarse y tocarse. Incluso Aarón ya le dijo que le va a lavar su ropa siempre.

#Aldron más vivo que nunca!! Desde antes ya se traían ganas!! Como digo esas miradas, toques, no son de compás nada más.



VOTA X ALDO #mercurials #aaronmercury #AldoDeNigris #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/ktTEJBL5w4 — AntoninoDanonin (@antoninodanonin) September 18, 2025

La doble AA bien enculada del gatito



Abelito sugirió ir a despertar a Aarón



Aldo: o nos acostamos con él y lo abrazamos🙂‍↕️



Aldito está dejado fluir sus pensamientos y los está externando sin filtros Amo 🖤🤍

Lo que hubiese Sido la suite con Aldron 😭#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/y6u77j3blZ — bel 💜 (@beluavefenix) September 18, 2025