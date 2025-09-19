Suscríbete
Famosos

“Aldrón” entre roces, miradas y tomados de la mano: ¿Qué pasa entre Aldo De Nigris y Aarón Mercury?

El ‘shippeo’ que todos quieren ver en La Casa de los Famosos México.

September 18, 2025 • 
MrPepe Rivero
aldron-mano.jpg

Aldo De Nigris y Aarón Mercury

Instagram

En redes sociales se utiliza el término ‘shippeo’ para referirse a desear o apoyar una relación romántica entre dos personajes reales o de ficción... En La Casa de los Famosos México se intentó con varios, pero solo queda “Aldrón”.

“Aldrón Dercury” nace de unir los nombres de Aarón Mercury y Aldo De Nigris, integrantes del equipo Noche que han llamado la atención más allá de sus rostros.

Entérate de más de La Casa de los Famosos México 2025
facundo-lcdlfm.jpg
Famosos
Facundo tras LCDLFM: “Es un golpe de humildad; pero la gente que insulta en redes está muy frustrada”
El sexto eliminado de La casa de los famosos México reconoce que sus seguidores no son un ejército, pero nos dice lo que un influencer no puede hacer como él
September 15, 2025
 · 
María de Jesús Candedo
Famosos
Elaine Haro reacciona a su video romántico con Aaron Mercury en la recámara de La Casa de los Famosos
September 15, 2025
Famosos
Todos vs. Shiky: ¿Qué pasó en los posicionamientos de La Casa de los Famosos México?
September 14, 2025
Famosos
¿Cuánto dinero les dan de presupuesto en La Casa de los Famosos? ¡Por eso comen poquito!
August 29, 2025

Y es que después de más de 50 días de convivencia, la amistad y cercanía parece haber llegado a otro nivel, y los roces entre ambos galanes ya no se pueden ocultar.

Este jueves 18 de septiembre se viralizó el video de Aarón buscando la mano de Aldo, y aunque duró pocos segundos, la cámara captó el momento exacto en el que entrelazan los dedos en el pasillo, quizá donde pensaban que nadie los vería.

Hasta en Cuéntamelo Ya lo transmitieron entre los mejores momentos del reality: "¡El shippeo’ que todo mundo quiere ver!”

Por si fuera poco, han habido otros momentos donde la tensión entre Aldo y Aarón se siente.

Ya sea con comentarios directos o pequeñas bromas, tal parece que quieren abrazarse y tocarse. Incluso Aarón ya le dijo que le va a lavar su ropa siempre.

@internet.explorer777

Amo mucho a Aldo y Aaron #lacasadelosfamosos #aaronmercury #aldodenigris #omegaverse #ship @Aaron Mercury @Aldo T De Nigris

♬ sonido original - dey

Aarón Mercury Aldo de Nigris La Casa de los Famosos México
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Belinda-Ricardo-Martínez.jpg
Famosos
Exbailarín de Belinda destapa romance: “Ella tenía 15 y yo acababa de cumplir 18”
September 18, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Ex-Emiliano-Aguilar.jpg
Famosos
Ex de Emiliano Aguilar revela que lo acuchillaron en el pasado porque “es posesivo y celoso”
September 18, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Alicia-Villarreal-Melenie-Carmona.jpg
Famosos
Alicia Villarreal mantiene al agresor de su hija en su equipo, asegura Carmona: “Es algo inaudito para mí”
September 18, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Samii-Herrera-Susana-Zabaleta.jpg
Famosos
Exnovia de Ricardo Pérez confirma mensajes del comediante, ¿le fue infiel a Susana Zabaleta?
September 18, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Bobby-Pulido-Texas.jpg
Famosos
Bobby Pulido se lanza a la política, busca llegar al Congreso de Texas: “Siento el llamado a servir”
El músico busca atraer a votantes latinos con un mensaje de seguridad fronteriza que no divida familias.
September 18, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
dalilah shiky y guana.jpg
Famosos
Dalilah Polanco y Shiky le piden explicaciones a Guana por haberlos nominado
Son del mismo equipo pero Guana les dio dos puntos a cada uno y redujo sus posibilidades de salvarse
September 18, 2025
 · 
Alejandro Flores
pepillo origel.jpg
Famosos
Pepillo Origel despierta pasiones con foto inédita de cuando era joven
Los seguidores del conductor de televisión no se aguantaron las ganas de comentar la publicación
September 18, 2025
 · 
Alejandro Flores
nominaciones guana.jpg
Famosos
¿Traición de Guana a Dalilah y Shiky? Los nominó sin sentido y ni eso lo salvó de la placa
La penúltima nominación estuvo marcada por los beneficios del panel del terror
September 17, 2025
 · 
Alejandro Flores