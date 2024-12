Laura Pausini sufrió un terrible accidente en pleno escenario y el preocupante momento quedó grabado en VIDEO

Los incidentes están a la hora del día, y para los artistas, atravesar por algún percance es casi inevitable. Y es que entre la presión de dar siempre lo mejor y la rapidez con la que ocurre todo cuando están bajo los reflectores, las posibilidades de tener algún penoso incidente son altas, justo como le pasó a Laura Pausini, quien protagonizó un alarmante momento que causó gran preocupación y se hizo viral.

Así fue la impresionante caída de Laura Pausini sobre el escenario

Durante las útlimas horas circularon en línea una serie de imágenes que capturaron el momento exacto en el que Laura Pausini se accidentó, todo mientras se encontraba interpretando el popurrí que tenía planeado para una de sus presentaciones en Milán.

Según las grabaciones, la artista italiana resbaló y perdió completamente el equilibrio, sin que pudiera hacer nada para sostenerse, pues en cuestión de segundos cayó estrepitosamente al piso. Ahí, sus bailarines y staff se aproximaron rápidamente para ayudarla, ante la mirada atónita de los asistentes.

No así, sorprendió que ni el duro golpe que sufrió fueron suficientes para que detuviera su espectáculo y, una vez que se puso de pie, se reintegró y continuó entonando varios de sus éxitos más aclamados.

¿Qué dijo Laura Pausini tras su accidente en un concierto?

Luego de que este video se hiciera viral en redes sociales, miles de fanáticos de la intérprete de “Víveme” manifestaron su preocupación por las consecuencias que este incidente podría traer. De modo que Laura Pausini se vio obligada a pronunciarse al respecto, con el fin de calmar al público y hacerles saber cómo se encuentra ahora que recibió la atención necesaria.

“Gracias a todos por los mensajes de preocupación tras mi caída en el escenario, pero estoy bien, no me pasó nada. Tanto que anoche hice un nuevo concierto cantando, bailando y saltando. Además, la gira en Europa continúa ahora mismo. Me resbalé, pero no me pasó nada”, puntualizó la italiana con el humor y profesionalidad que la caracteriza.