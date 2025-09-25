Wendy confirma que varios artistas no quieren ir La Casa de los Famosos México por temor a fans TÓXICOS

Desde inicios de la semana, en Las Estrellas se transmitía un comercial de La Casa de los Famosos donde se confirmaba la visita de Carlos Rivera al reality show. Sin embargo, parece que ya no ocurrirá...

El comercial solo mostraba la foto de Carlos Rivera junto a su nombre, sin aclarar qué día o bajo qué dinámica visitaría a los habitantes que permanecen encerrados en La Casa.

Cabe recordar que El Vítor llegó el viernes pasado para promocionar su nuevo programa de concursos, por lo que se especuló que Rivera haría lo mismo con '¿Quién es la máscara?’, en cuya nueva temporada participa como investigador.

Así era el comercial con Carlos Rivera:

Sin embargo, quizá nadie imaginaba que los fans de Cuarto Noche, quienes van en contra de Dalilah Polanco, llenarían de mensajes de odio las redes sociales de Carlos Rivera.

Y es que no le perdonan que sea amigo de la concursante desde hace años, por lo que aseguraban que su ingreso a La Casa sería para mostrar su apoyo, como lo ha hecho desde hace semanas en sus redes sociales.

No pasaron muchas horas para que hubiera una nueva noticia. Joanna Vega-Biestro, comunicó que Carlos Rivera ya no pisaría La Casa de los Famosos México.

Los Fans de Noche celebraron la noticia, pues se les cumplió su deseo, pero otros comentaron: “Como quiera el dentro o fuera,seguirá apoyando a Dalilah y seguirá pidiendo apoyo para ella. Pero si hubiera sido lo máximo que hubiera ido”.

Wendy Guevara confirma que muchos artistas ya ni quieren ir

Durante las dos temporadas anteriores, era común ver a más celebridades entrar aunque sea por unos minutos. Manuel Turizo le fue a cantar a Wendy y hasta Paulina Rubio pisó la casa durante la primera temporada.

Anahí hizo lo mismo para promover '¿Quién es la máscara?’, pero tal parece que ahora ya nadie quiere ir, por temor a la toxicidad de los fans. Así lo confirmó Wendy Guevara, durante una transmisión en vivo este 24 de septiembre de 2025.

Sobre el caso de Carlos Rivera, Wendy lamentó que no entrara porque cualquier visita de una celebridad ayuda a que se hable de La Casa...