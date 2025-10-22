Sergio Mayer Mori pone en duda veracidad de votos en ‘La Granja VIP’ y queda peor ante el público

Es sabido que César Doroteo no es el favorito de personajes como Eleazar Gómez y Sergio Mayer Mori dentro de La Granja VIP, y aunque lo quieren fuera, el público ha votado por él.

Así que luego de que Sergio ganara el privilegio de ser Capataz y dormir en la suite, el público votó para que César lo acompañara en la habitación con más comodidades del reality show.

Fueron 2 millones de votos los que decidieron que César durmiera con Sergio. En redes sociales, incluso el padre de Mayer Mori pidió al público que votaran de esa forma, y hasta celebró la cara de su hijo cuando Adal Ramones le informó que Doroteo sería su acompañante.

Sin embargo, Sergio Mayer Mori no estuvo nada contento, y en su versión, todo fue decidido por la producción.

En un par de momentos de la noche, puso en duda la veracidad de los votos del público, y le echó la culpa a la producción. Se trata de algo grave, pues si duda de esos votos, dudaría también entonces todos los que faltan para decidir al ganador del reality show, poniendo en jaque la credibilidad del programa de TV Azteca.

“Me parece muy mal jugado de su parte, un poco ridículo. Por lo menos lo hubieran escogido ayer. ¡2 millones de votos, o sea, hazme el favor! Lo que me caga no es dormir con César, no tengo problema de eso...”

Sergio Mayer Mori tampoco respetó el voto del público, y ni siquiera durmió en la suite con César Doroteo.

Aunque dijo que no tenía problema en dormir con él, la realidad es que César durmió solo en la suite.