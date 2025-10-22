Suscríbete
Famosos

Sergio Mayer Mori pone en duda veracidad de votos en ‘La Granja VIP’ y queda peor ante el público

Hasta su papá pidió votos, y ahora él piensa que la producción le vio la cara.

October 22, 2025 • 
MrPepe Rivero
sergio-mayer-mori---.jpg

Sergio Mayer Mori

Instagram

Es sabido que César Doroteo no es el favorito de personajes como Eleazar Gómez y Sergio Mayer Mori dentro de La Granja VIP, y aunque lo quieren fuera, el público ha votado por él.

Así que luego de que Sergio ganara el privilegio de ser Capataz y dormir en la suite, el público votó para que César lo acompañara en la habitación con más comodidades del reality show.

Fueron 2 millones de votos los que decidieron que César durmiera con Sergio. En redes sociales, incluso el padre de Mayer Mori pidió al público que votaran de esa forma, y hasta celebró la cara de su hijo cuando Adal Ramones le informó que Doroteo sería su acompañante.

Sin embargo, Sergio Mayer Mori no estuvo nada contento, y en su versión, todo fue decidido por la producción.

En un par de momentos de la noche, puso en duda la veracidad de los votos del público, y le echó la culpa a la producción. Se trata de algo grave, pues si duda de esos votos, dudaría también entonces todos los que faltan para decidir al ganador del reality show, poniendo en jaque la credibilidad del programa de TV Azteca.

“Me parece muy mal jugado de su parte, un poco ridículo. Por lo menos lo hubieran escogido ayer. ¡2 millones de votos, o sea, hazme el favor! Lo que me caga no es dormir con César, no tengo problema de eso...”

@garimelove

♬ Succession Main Theme (From "Succession") - Geek Music

Sergio Mayer Mori tampoco respetó el voto del público, y ni siquiera durmió en la suite con César Doroteo.

Aunque dijo que no tenía problema en dormir con él, la realidad es que César durmió solo en la suite.

sergio mayer mori La Granja VIP
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
jawy-tiopepe.jpg
Famosos
Jawy rompe reglas e INSULTA al Tío Pepe: Fans de ‘La Granja VIP’ exigen sanción
October 21, 2025
 · 
MrPepe Rivero
gloria-trevi-conferencia-.jpg
Famosos
Gloria Trevi, sin filtro: Esto dijo de Sergio Andrade, Mary Boquitas y Pati Chapoy
October 21, 2025
 · 
TVyNovelas
Erick-Farjeat.jpg
Famosos
Erick Farjeat celebra los XV años de su hija y Sabrina Sabrok reaparece… en la televisión
October 21, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Papás-Erika-Zaba.jpg
Famosos
Erika Zaba revive la trágica muerte de sus padres: “La vida me quitó mucho, nunca voy a entender por qué”
October 21, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Yahir-Tristan.jpg
Famosos
Yahir revela que su hijo Tristan lleva un buen tiempo en sobriedad: “Ha sido una relación dura”
Yahir con un rostro de serenidad y paz expresó que ha hecho todo por su hijo.
October 21, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
cancer-mama-lucha.jpg
Vida y Hogar
Octubre, mes de la lucha contra el cáncer de mama: La prevención, un acto de amor hacia ti misma
El Dr. José Romeo Castillo @dromeocastillo nos habla del tema.
October 21, 2025
 · 
Edson Vázquez
palenque-tlaxcala-2025-.jpg
Famosos
Palenque de Tlaxcala 2025 brilla con su cartelera: Julión Álvarez, Jorge Medina, Josi Cuen, Carín León y más
Te decimos las fechas y detalles para disfrutar del Palenque de Tlaxcala.
October 21, 2025
 · 
TVyNovelas
Nerea-Godínez.jpg
La expareja de Octavio Ocaña, ‘Benito’, anunció que está embarazada a casi 4 años de la muerte del actor
Nerea Godínez dio a conocer que espera su segundo hijo.
October 21, 2025
 · 
Ericka Rodríguez