¿Al hospital o la cárcel? Mhoni Vidente lanza grave predicción, un legendario cantante no está a salvo

La tartorista echó la cartas para mirar el futuro el mundo del espectáculo

Enero 21, 2026 • 
Alejandro Flores
mhoni vidente (4).jpg

Mhoni Vidente ve el futuro en sus cartas

Youtube

Mhoni Vidente mira el tarot para predecir el mundo del espectáculo y no tiene dudas de que algo grave sucederá en España.

El caso de Julio Iglesias acapara los vaticinios de la tarotista, quien no tiene duda de lo que pasará en el futuro del intérprete de “Soy un truhán soy un señor”.
Al cantante español lo investiga la Audiencia Nacional de España por dos denuncias de abuso supuestamente cometido en contra de dos mujeres que trabajaban para él como enfermera y asistente.
Julio ha negado las acusaciones mediante un comunicado en el que asegura que nunca había visto tanta “maldad":
“Esas acusaciones son absolutamente falsas y me provocan una gran tristeza”.

¿Qué pasará con Julio Iglesias?

El caso en su parte judicial apenas comienza pero Mhoni Vidente ya vio el desenlace en las cartas.

“Julio Iglesias trae un problema fuerte con dos muchachas dominicanas. Él siempre ha sido un personaje que ha sido el Casanova total. Ahorita la demanda que trae no la va a perder ni la va a ganar”.

De acuerdo con la predicción de Mhoni, el abogado del cantante va a preferir la línea de la negociación antes que llegar a un juicio.

“Lo que pasa es que Julio tiene 83 años y él todavía trae muy normalizado lo de la época de los 90, en donde las mujeres tenían que quedarse calladas”.

Mhoni Vidente asegura que Julio Iglesias no pisará, pues, la cárcel, pero sí se le desencadenará una serie enfermedades que tendrán su salud al borde.

“Va a tener la presión alta, alto también el colesterol, va a sentirse deprimido por esta situación”.

En resumen, lo que le dicen las cartas es que el cantante español quedará libre pero debe ponerse en manos de los médicos.

“No va a pisar la cárcel pero tendrá también problemas cardíacos”

Julio Iglesias Mhoni Vidente predice
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
