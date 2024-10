Adrián Marcelo confirmó que hospitalizaron a su mamá cuando él estaba en LCDLFM: los fuertes detalles

Adrián Marcelo La Casa de los Famosos México, ¿qué pasó con su mamá y cómo está actualmente?

Como te comentamos en TVyNovelas, a inicios de septiembre y cuando la renuncia de Adrián Marcelo de La Casa de los Famosos México todavía se veía como algo improbable, el periodista Michelle Rubalcava reportó que la mamá de Adrián Marcelo había sido hospitalizada a raíz de un enfrentamiento que el influencer tuvo con Gala Montes.

Adrián Marcelo continuó unos días más en el reality de Televisa antes de su escandalosa salida, y el tema de la salud de su mamá fue olvidado por los internautas debido a otras polémicas protagonizadas al interior de La Casa de los Famosos México; ahora, el youtuber habló de este episodio y confirmó que, en efecto, su mamá tuvo un problema de salud por una fuerte razón.

¿QUÉ LE PASÓ A LA MAMÁ DE ADRIÁN MARCELO CUANDO ÉL ESTABA EN LCDLFM?

En una entrevista publicada en la cuenta de TikTok @enmascaradoregio, Adrián Marcelo abrió su corazón y reveló, por primera vez desde su salida de La Casa de los Famosos México, la razón por la que su mamá fue hospitalizada de emergencia, algo que en efecto ocurrió.

“Mi mamá sí estaba teniendo sus nervios alterados, su ansiedad”

“Mi mamá sí estaba teniendo sus nervios alterados, su ansiedad”, expresó el regiomontano, quien aceptó que su hermano casi “mandó una foto de ella en el hospital” con tal de que lo dejaran entrar a la casa más famosa de México para avisarle; sin embargo, la producción no aceptó.

Como ves, la mamá de Adrián Marcelo sí sufrió un colapso nervioso de cuidado que requirió de atención profesional; sin embargo, como el mismo youtuber aceptó, ella ya se encuentra bien y feliz de tener a su hijo alejado del confinamiento que tanta controversia ha despertado.

¿QUÉ ESTRATEGIA UTILIZÓ ADRIÁN MARCELO EN LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO?

A pesar de que Adrián Marcelo no se llevó el premio final de cuatro millones de pesos, la estrategia del regio aún es tema de debate en redes sociales ya que muchos consideraron que jugó bien sus cartas, aunque otros lo criticaron por los errores que cometió.