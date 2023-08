Mary Boquitas descubre la infidelidad de Sergio Andrade con Gloria Trevi por un peculiar detalle

Mary Boquitas descubrió la infidelidad de Sergio Andrade con Gloria Trevi, por un detalle en la recámara donde dormía el productor musical

Sergio Andrade y María Raquenel Portillo, mejor conocida como Mary Boquitas, se casaron el 8 de noviembre de 1985 en una íntima ceremonia que se llevó a cabo en una casa de la colonia Magdalena Contreras, propiedad del productor, así lo reveló Mary en su podcast ‘En boca cerrada’.

Tras firmar el acta de matrimonio, la pareja se quedó a vivir en ese inmueble, donde también vivía Justina Sánchez Márquez, madre de Sergio Andrade, quien era testigo del maltrato de su hijo hacia su nuera, pero prefería no meterse en su matrimonio, según el relato de Mary Boquitas.

Con el paso de los días y tras el fin de Boquitas Pintadas, grupo musical donde Mary y Gloria Trevi se conocieron, la esposa de Sergio se dio cuenta que su matrimonio no era de dos, sino de tres.

Mary Boquitas descubre la infidelidad de Sergio Andrade con Gloria Trevi

“Un día, barriendo el suelo me encontré nudos del cabello de Gloria alrededor de la cama (de la habitación principal), mi amiga solía hacerse nudos en su larga melena y retorcerse hasta arrancarlos, era una manía que tenía cuando se quedaba ensimismada o estaba preocupada. Recogí esos mechones y continué limpiando la recámara llena de dudas; no quería pensar mal, quería creer en el amor y en la amistad, así que seguí con mis deberes, tratando de ignorar lo que ya era obvio”, recordó Mary Boquitas sobre cómo descubrió la infidelidad de Sergio con Gloria.

“Una noche algo me despertó, era Gloria que acaba de cruzar el patio interior que separaba nuestra recámara (donde dormían Mary y Gloria en una litera) de la de Sergio. A media luz cruzamos miradas y la vi sonreír de una manera diferente, ahí fue cuando comprendí lo que acaba de suceder, mis dudas se disiparon, lo que nunca sabré es cuándo empezó exactamente esa relación todavía más clandestina que la mía”, reveló la cantante.

Sergio Andrade enamora a Gloria Trevi cuando era esposo de Mary Boquitas Archivo TVyNovelas

Sergio Andrade le hace creer a Mary Boquitas que ella era la culpable de la infidelidad

“Gloria como yo, nunca se fue de la casa y ya nunca se iría de mi vida ni de la vida de Sergio. Tras esa escena nocturna, me armé de valor y le pregunté a Sergio, necesitaba oír lo que yo ya sabía que era cierto: ‘Sergio, por favor, perdón, me encontré mechones del cabello de gloria en tu recámara y quería preguntar si andas con ella’, le dije con voz temblorosa”, recordó Mary Boquitas.

“‘Y tú que creías que era tu amiguita, ¿verdad?’, me respondió con la sonrisa más burlona. ‘Eso te pasa por no obedecerme, te pedí que no le contaras a nadie nunca nada de lo nuestro y le contaste a ella, así que mira cómo te salió tu traición’, Ok, gracias, sí, perdón, le pedí con el poco valor que me quedaba”, agregó la cantante tras confirmar la infidelidad de su esposo con Gloria Trevi.

Finalmente, “solo te ruego algo, no lo vayas a tratar como a mí… No le vayas a pegar como a mí. ‘Tú a mí no me tienes que decir lo que yo debo de hacer, mejor dedícate a hacer lo que tú tienes que hacer, sino ya sabes cómo te va. Al final, Gloria, la chica independiente y rebelde, también había caído en las redes del maestro y esto iba a complicar las cosas mucho más, para ella y para mí, porque ahora el infierno sería compartido, aunque de manera muy diferentes”, concluyó la también actriz.