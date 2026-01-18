Suscríbete
Famosos

Adamari López confiesa una provocadora intimidad sobre los besos con René Strickler hace 30 años

Los actores que protagonizaron la telenovela"Sin ti” en 1997 tuvieron un emocionante reencuentro

Enero 18, 2026 • 
Alejandro Flores
rene strcikler y adamari lopez.jpg

No se veían desde hace dos décadas

Instagram

“Cuando reciba mi herencia voy a poner un periódico para tí”, le dice Adamari López a René Strickler en una de las escenas memorables de “Sin ti”, telenovela de 1997.

El personaje de Adamari se llama María Elena, mientras que René es Luis David. Aquel melodrama que está por cumplir 30 años fue especialmente importante para ambos actores porque fue su primer protagónico en México.

“Y fuimos a tomarnos fotos en Coyoacán”, recuerda Strickler ahora, en 2026, cuando participa en el reality show "¿Apostarías por mí?”.

Y, curiosa coincidencia, Adamari López es una de los conductores del reality para el contenido digital. De modo que cuando la actriz se enteró que René estaba en la villa donde se grabará "¿Apostarías por mí?”, decidió provocar el reencuentro no de ellos como actores, sino del periodista honesto Luis David y la ambiciosa María Elena.

¿Cómo fue el reencuentro de Adamari y René?

Metida en ese personaje de hace 30 años, Adamari llegó a la villa preguntando por Luis David, Obviamente nadie le dio razón pero ella dijo: “no importa, yo entro a buscarlo”.
Y corrió dentro de la villa gritando su nombre hasta que finalmente lo vio a lo lejos.
Luis David también la vio y entonces corrieron uno hacia el otro para fusionarse en un abrazo que tardó tres décadas en suceder.

rene strcikler y adamari lopez (1).jpg

Tuvieron un reencuentro de telenovela

Instagram

Adamari recordó entonces sus escarceos amorosos en la telenovela “Sin ti”, en la que, no hay que olvidarlo, Adamari era la villana.

“Me acuerdo que en los besos casi al principio de la novela, me pidieron más intensidad. Porque uno en los besos de novela no hace más que lo necesario”, dijo Adamari.

Todo sobre Caso Julio Iglesias
Julio Iglesias quiere visitar a Juan Collado en el reclusorio. Foto: Archivo
Famosos
Julio Iglesias da la cara ante las acusaciones en su contra por violencia sexual
Enero 15, 2026
 · 
TVyNovelas
julio-iglesias-susana-gimenez.jpg
Famosos
Julio Iglesias fue acusado por exempleadas y ahora resurgen videos de cuando ‘robaba besos’ en TV
Enero 13, 2026
 · 
MrPepe Rivero
julioiglesias.jpg
Famosos
“Julio Iglesias nos faltó al respeto después de las entrevistas”, recuerda exconductora de Venga la Alegría
Enero 14, 2026
 · 
Alejandro Flores
Supuesto hijo de Julio Iglesias enfrenta dificultades legales
Famosos
Dos mujeres denuncian por acoso y violencia sexual a Julio Iglesias: “Me usaba casi todas las noches”
Enero 13, 2026
 · 
Ericka Rodríguez

René reafirmó: “Claro, beso superficial”.

“Pero cuando me pidieron que fuera más intensa ¡yo casi le meto la lengua!”.

Ambos recordaron a carcajadas la anécdota y, además, Adamari remató con una frase halagadora para René: “Y tú siempre fuiste un excelente compañero, respetuoso”.

Adamari López René Strickler
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
mmhoni vidente campeonato mundial.jpg
Famosos
Mhoni Vidente lanza alarmante predicción para dos ciudades durante el Mundial de Futbol: “Hay que cuidarnos”
Enero 17, 2026
 · 
Alejandro Flores
alan tahcer alejandra.jpg
Famosos
"¿Apostrarías por mí?": lista completa de las 12 parejas y cuántos millones van a ganar
Enero 17, 2026
 · 
Alejandro Flores
momo-burrita-turbulence-.jpg
Famosos
Revelan que entre Momo Guzman (ex Burrita Burrona) y Turbulence hubo líos de dinero, groserías y perradas
Enero 17, 2026
 · 
María de Jesús Candedo
emmanuel-palomares-tvyn.jpg
Famosos
Emmanuel Palomares confirmado para “Hermanos coraje” tras quedar satisfecho con “Los hilos del pasado”
Enero 17, 2026
 · 
Nayib Canaán
natasha-tamara-.jpg
Telenovelas
Natasha Dupeyrón se despide de ‘Tamara’ en ‘Los hilos del pasado': “Estoy satisfecha con lo que se logró”
“Imagínate lo que representó para mí trabajar con Yadhira Carrillo, ella me enseñó muchas cosas hace más de 20 años”.
Enero 17, 2026
 · 
Nayib Canaán
cynthia klitbo (1).jpg
Telenovelas
Rescatamos nuestras fotos históricas de Cynthia Klitbo después de raparse en “El privilegio de amar”
TVyNovelas publicó en 1999 en exclusiva dos sesiones de fotos con la actriz, quien contó detalles poco conocidos de la grabación de la escena y reveló quién le regaló un brillante al final
Enero 17, 2026
 · 
Alejandro Flores
angelica vale (3).jpg
Famosos
Desaparece amigo de Angélica Vale; es un sonidista ganador del Emmy
Yuri Alexander Reese ha trabajado en series como “CSI” y películas como “Primate”
Enero 17, 2026
 · 
Alejandro Flores
enrique guzman rosalba welter.jpg
Famosos
Enrique Guzmán está preocupado por la salud de su esposa que padece una enfermedad crónica
“Está un poco delicada”, dijo el cantante
Enero 16, 2026
 · 
Alejandro Flores