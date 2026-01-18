Adamari López confiesa una provocadora intimidad sobre los besos con René Strickler hace 30 años

“Cuando reciba mi herencia voy a poner un periódico para tí”, le dice Adamari López a René Strickler en una de las escenas memorables de “Sin ti”, telenovela de 1997.

El personaje de Adamari se llama María Elena, mientras que René es Luis David. Aquel melodrama que está por cumplir 30 años fue especialmente importante para ambos actores porque fue su primer protagónico en México.

“Y fuimos a tomarnos fotos en Coyoacán”, recuerda Strickler ahora, en 2026, cuando participa en el reality show "¿Apostarías por mí?”.

Y, curiosa coincidencia, Adamari López es una de los conductores del reality para el contenido digital. De modo que cuando la actriz se enteró que René estaba en la villa donde se grabará "¿Apostarías por mí?”, decidió provocar el reencuentro no de ellos como actores, sino del periodista honesto Luis David y la ambiciosa María Elena.

¿Cómo fue el reencuentro de Adamari y René?

Metida en ese personaje de hace 30 años, Adamari llegó a la villa preguntando por Luis David, Obviamente nadie le dio razón pero ella dijo: “no importa, yo entro a buscarlo”.

Y corrió dentro de la villa gritando su nombre hasta que finalmente lo vio a lo lejos.

Luis David también la vio y entonces corrieron uno hacia el otro para fusionarse en un abrazo que tardó tres décadas en suceder.

Tuvieron un reencuentro de telenovela Instagram

Adamari recordó entonces sus escarceos amorosos en la telenovela “Sin ti”, en la que, no hay que olvidarlo, Adamari era la villana.

“Me acuerdo que en los besos casi al principio de la novela, me pidieron más intensidad. Porque uno en los besos de novela no hace más que lo necesario”, dijo Adamari.

René reafirmó: “Claro, beso superficial”.

“Pero cuando me pidieron que fuera más intensa ¡yo casi le meto la lengua!”.

Ambos recordaron a carcajadas la anécdota y, además, Adamari remató con una frase halagadora para René: “Y tú siempre fuiste un excelente compañero, respetuoso”.