Acusan a Alicia Villarreal de infidelidad: revelan que romance con Cibad Hernández habría iniciado años antes

La cantante regiomontana vuelve al ojo del huracán. Un supuesto informante cercano a Cruz Martínez, del que no se ha revelado el nombre, asegura que el romance con el influencer Cibad Hernández no es reciente, sino que floreció en secreto hace más de una década, mientras aún estaba casada con el productor musical.

En el programa Siéntese quien pueda, La “fuente cercana” de Cruz afirmó que “ellos no se están conociendo por primera vez, ya tenían una relación amorosa mientras Alicia Villarreal estaba casada con Cruz Martínez. Cibad también tenía pareja. Se conocen entre 2008 y 2013”.

La misma versión plantea que intercambiaban mensajes con canciones, planificaban encuentros clandestinos y la cantante lo tenía registrado bajo un alias en su teléfono para evitar sospechas.

En medio del divorcio y procesos legales

La supuesta infidelidad ocurre poco después de que Alicia confirmara su divorcio de Cruz Martínez, celebrado el 6 de agosto tras una audiencia virtual, y anunciara públicamente a través de sus redes sociales, su noviazgo con Cibad Hernández, quien es 11 años menor que ella.

Este giro añade tensión a un panorama ya complicado, en el que, además, ella enfrenta un proceso judicial por violencia intrafamiliar contra Martínez.

División en redes

La noticia ha generado debate tanto en medios tradicionales como en redes sociales. Un sector defiende a Alicia, destacando que merece rehacer su vida, mientras otros suben el tono y la critican por la supuesta infidelidad y la brevedad entre su separación y el nuevo romance.

Hasta el momento, ni Alicia ni Cibad han emitido declaración alguna para aclarar o desmentir estas acusaciones, lo que mantiene viva la especulación pública.

Lo que debía ser un nuevo comienzo para Alicia Villarreal, hoy se debate entre memes y polémica: ¿romance verdadero o infidelidad oculta? Mientras tanto, el público está atento al chisme.