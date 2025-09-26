Actriz de ‘El Señor de los Cielos’ publica emotiva carta y confirma: Su bebé nació con pérdida auditiva

Hace unas semanas te compartimos la feliz noticia de la boda de Carmen Aub, y dos semanas después, el nacimiento de su hermosa hija.

La actriz famosa por su papel de Rutila Casillas en “El señor de los cielos”, compartió la feliz noticia de convertirse en madre con una serie de fotografías en Instagram.

Su pequeña Lu Sikic Aub nació el 11 de julio de 25 a las 3:39 pm, después de 24 horas de un duro trabajo de parto; pesó 2.5 kg y midió 48.3 cm de altura.

Pero hasta ahora, Carmen Aub confirma el padecimiento diagnosticado en su bebé: La nena presenta una pérdida auditiva moderada a severa.

Al confirmar la noticia, Carmen publicó una emotiva carta, “en honor al “Mes de la Conciencia sobre la Sordera”.

“Queremos compartir algo muy importante sobre nuestra hija, Lu. Lu se enfrenta a un silencio que ella no pidió, y nosotros, a nuestros mayores miedos: no saber si estamos a la altura del reto que tenemos en frente. No saber si tendremos la capacidad, los recursos o simplemente la claridad para acompañarla en un camino que nos era totalmente desconocido hasta hace unas semanas”.

“Sí, Lu no escucha como la mayoría de nosotros. En términos técnicos, presenta una pérdida auditiva moderada a severa”.

“Al no haber historial de pérdida auditiva o sordera en ningún lado de la familia, nos hemos preguntado mil veces: ¿Por qué? ¿Cómo? Si somos sanos. Si los estudios de genética y virus durante el embarazo salieron normales… incluso nos enojamos con la vida y con el Dios del que muchos hablan, con frases que aunque llegaban con amor, no nos daban paz. Y luego el: “Hay cosas peores”. Claro que sí las hay, pero eso no quita que este camino también duele. Personas que pasaron por lo mismo que nosotros, nos enseñaron a no minimizar el dolor, porque eso sólo lleva a un sentimiento de culpa aún mayor”, compartió Carmen Aub.

“Descubrimos que hay todo un mundo nuevo por conocer”, dijo Carmen Aub.

“Pasamos de la negación (buscando segundas opiniones, convencidos de que era fluido en los oídos o un error en la prueba), a la tristeza, al enojo y finalmente a la acción, sintiéndonos afortunados de que se detectó tan temprano en su vida. Descubrimos que hay todo un mundo nuevo por conocer: audífonos, implantes cocleares, lengua de señas… opciones que no definirán a Lu, pero que le abrirán puertas.

“Entendimos que nuestro papel no es cambiar su realidad, sino darle todas las herramientas posibles desde YA, para que pueda moverse con seguridad entre dos mundos: el suyo, el de la comunidad sorda, y el nuestro, que muchos llaman ‘normal’. En él seguro se enfrentará a muchos obstáculos e inseguridades, pero nunca estará sola. Aprenderemos a repetirle con paciencia lo que no escuchó. La acompañaremos cuando quiera seguir el hilo de una conversación entre amigos, sin sentirse fuera de lugar. Y si un día el implante coclear llega a ser necesario, será con amor y respeto, sabiendo que lo importante no es la herramienta, sino que ella se sienta libre y segura”.

“Hoy sabemos que Lu pertenece al 0.1% de niñxs que viven esto. Y aunque aún no entendemos el “por qué”, sí tenemos claro que jamás caminará sola”.

Por si fuera poco, Carmen sentenció: “Lu: eres perfecta. Gracias por enseñarnos que la vida es más profunda de lo que imaginábamos”.

“No compartimos esto buscando lástima ni un trato especial. Lo hacemos porque creemos que hablarlo con honestidad crea conciencia, y nos sentimos afortunados de todo lo que Lu ha llegado a enseñarnos”, dijo la actriz.