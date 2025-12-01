Suscríbete
Famosos

Actor de ‘La Rosa de Guadalupe’ revela haber vivido una situación de abuso cuando tenía 14... “y él, 29"

El actor Irvin Ruiz recordó una experiencia que vivió durante dos años, y de la que sus padres no tuvieron conocimiento.

Diciembre 01, 2025 • 
MrPepe Rivero
irvin-ruiz-.jpg

Irvin Ruiz

El actor Irvin Ruiz reveló en su perfil de TikTok la vivencia de la que, en su momento, ni sus padres tenían conocimiento. Aunque tenía 14 años, tuvo una relación amorosa de dos años con un sujeto adulto 15 años mayor.

El actor de ‘La Rosa de Guadalupe’ decidió contar su experiencia para impulsar a jóvenes a no dejarse llevar por una situación incorrecta. Y es que escuchó a dos jovencitas hablar de que una de ellas tenía un noviazgo con un adulto, por lo que se acordó de lo que él mismo vivió.

“Mis papás no sabían. En 2005 no había la misma información, había mucho silencio, miedos, preguntas; ellos veían a un hijo educado y reservado, pero jamás se imaginaron que había una relación así. Ningún papá puede proteger lo que no conoce ni ve”.

“Cuando eres adolescente y vives una relación amorosa con una persona mayor, piensas que estad viviendo un sueño bonito y no una situación peligrosa. No es normal que un adulto ande con un menor de edad”, dijo, sobre la acción que -de hecho- es un delito.

@irvinruizactor

PARTE FINAL #storytime #fyp #mihistoria #parati #tiktokmexico

♬ sonido original - irvinruizactor

“Cuando tenía 14 años viví una experiencia que marcó mi vida, fue mi primera relación amorosa, ‘secreta’, en 2005. En esos años el ser gay era vivir en silencio, con miedo...”, dijo.

“Anduve con una persona 15 años mayor que yo cuando tenía 14 años. Ahora que soy papá y adulto, veo las cosas diferente. Escuchar la conversación de estas niñas , me hizo recordar lo que yo viví y evidentemente no quiero que mi hijo pase por lo mismo”, relató Irvin.

“Nadie me obligó, no quiero hacerme víctima de nada, es simplemente mi historia. Quiero compartir mi historia para que dejemos de normalizar algo que no está bien. No es normal que un adolescente ande con una persona 10 o 15 años mayor”.

"¿Qué hace un chavito de 14 años al lado de alguien de 29 años?”, cuestionó.

@irvinruizactor

PARTE 2 #storytime #historia #parati

♬ sonido original - irvinruizactor

“Sé que me dirán que eso es abuso, que mis papás debieron denunciar. Tienen razón, pero cuando tienes esa edad no lo ves así, porque no tienes ni la madurez y herramientas necesarias, y todo se hace fácil. Otros llegan a aprovecharse de la inocencia”.

“Sé que es un abusp. Pero a esa edad, cualquier persona que llegue y te de su atención, lo vas a confundir con amor, y que te prometa que te va a bajar el cielo y las estrellas, pensarás que es el amor de tu vida. Y eso me pasó a mí. Hoy que recuerdo, era una admiración nada más”.

¿Por qué lo dice hasta ahora?

“Nadie merece vivir una historia que a su edad no puede sostener. Quizá hay personas de 14 años que me escuchan y si alguien mayor se te acerca y piensas que es un privilegio, no lo es. El privilegio es crecer sanamente, no saltar etapas de la vida y que entiendas que debes relacionarte con gente de tu edad”.

“A los 14 años no sabes poner límites, ni qué es malo o bueno, mientras la otra persona ya tiene todo formado, y esa diferencia de edad pesa mucho”.

Cada unitario de La Rosa De Guadalupe se graba entre 3 y 4 días, según precisó. A los extras les pagan alrededor de 500 o 600 pesos. Por su parte, Ruiz relató que cuenta con 15 años de trayectoria artística como actor de cine, televisión y teatro.

la rosa de guadalupe
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
