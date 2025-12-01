¿Cuál fue el rating de '¿Quién es la máscara?’ en el destape de Capi Bara?

¿Quién es la máscara? 2025 se colocó como el programa dominical más visto en TV abierta a nivel nacional, al registrar un alcance de más de 11.8 millones de personas.
En su emisión del domingo 30 de noviembre, el actor y comediante Lalo España, oculto en el personaje de Samurai, fue el primer eliminado de la noche.
Le siguió el actor Diego Klein quien se ocultaba en Capi Bara.
¿Quién es la máscara? es un formato producido por TelevisaUnivision y EndemolShine Boomdog, basado en el formato original de Munhwa Broadcasting Corporation (MBC), The King of Mask Singer.
¿Quién es la máscara?, producción de Miguel Ángel Fox, se transmite los domingos a las 20:30 horas, por las estrellas.