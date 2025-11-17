Suscríbete
Famosos

Sofía Villalobos publica falsa muerte de Pedro Torres; la hija del productor exige que la borre

La publicación de la comunicadora se dio en medio de un delicado diagnóstico de la salud del productor

November 16, 2025 • 
Alejandro Flores
sofia villaobos pedro torres (2).jpg

La falsa noticia se viralizó este domingo

Instagram

Pedro Torres ha hablado públicamente de la enfermedad que padece, esclerosis lateral amiotrófica, cuyo diagnóstico ha preocupado a sus seguidores y su familia.

Pero desde su cuenta de Instagram y en algunas apariciones públicas, incluyendo una larga charla en el canal de Youtube La Caja de Pandora, el productor constantemente ha mostrado su buen estado a pesar del delicado diagnóstico.
Por eso llamó la atención una publicación en facebook desde el perfil de la comunicadora Sofía Villlalobos, quien “informó” la muerte de Torres con un largo texto.

“Hoy nos despedimos de Pedro Torres, un visionario que cambió para siempre la forma de hacer televisión en México. Productor, director, creador de historias inolvidables y pionero en traer nuevos formatos a nuestras pantallas. Su legado vive en cada proyecto que tocó, desde Big Brother hasta Mujeres Asesinas, y en los videoclips, series y producciones que marcaron época”

La noticia, sin embargo, fue falsa y fue la propia hija del productor, Emilia, la que llamó atención sobre esta publicación a la que llamó “una falta de profesionalismo”.

sofia villalobos pedro torres.png

La publicación se hizo desde el sábado

Facebook

¿Cuál fue la respuesta de Sofía Villalobos?

Villalobos trabaja actualmente para la edición de televisión de El Financiero aunque tiene una larga trayectoria en otras televisoras.
La publicación de la falsa muerte de Torres se viralizó y generó críticas en contra de la periodista, quien publicó horas más tarde una historia de Instagram en la que se disculpa por el dislate.

sofia villaobos pedro torres.jpg

La disculpa de Villalobos

Instagram

Sin embargo, la versión en Facebook del mensaje de Sofía Vilalobos permaneció activa hasta este domingo por la noche. Ahí es donde se podían leer también los dos mensajes de la hija de Pedro Torres, Emilia, negando la muerte de su padre y exigiendo a Villalobos que lo borrara.

sofiavillalobospedrotorres.png

La publicación siguió activa durante la noche del domingo

Facebook

Finalmente, hacia las siete de la noche el mensaje de la comunicadora dejó de estar activo.
Pedro Torres, en tanto, hizo una publicación en su cuenta de Instagram para contar el encuentro que tuvo este fin de semana con amigos como Consuelo Sáizar en su casa.

pedro torres
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
