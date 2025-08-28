Suscríbete
Abelito, ¿es el 'hater' número uno de Mariana Botas?: La nomina y se queja de su actitud con Aldo en LCDLFM

Al público ya le pareció evidente.

August 28, 2025 
MrPepe Rivero
abelito-mariana-botas-.jpg

Abelito vs. Mariana Botas

La casa de los famosos México

Después de un mes de tercera temporada de La Casa de los Famosos México ya es evidente qué famosos han conectado mejor entre ellos, así como quiénes protegen y nominan a los mismos habitantes.

Tal es el caso de Abelito con Mariana Botas, caso que ya quedó en evidencia ante el público.

Si bien es cierto que Abelito jamás ha sido grosero con Mariana, y ella tampoco le cierra la puerta para conectar con él, en el confesionario ha existido un mismo patrón:

Abelito siempre ha nominado a Mariana Botas, lo que significa que la quiere fuera de la competencia.

abelito-mariana.jpg

En redes sociales ya es tema de conversación entre el público, y hasta han compartido imágenes que comprueban que Abelito no ha soltado a Mariana Botas.

La semana pasada estuvieron nominados y en esta mitad de la competencia, también resultaron en peligro para salir.

Abelito notó lo que pasa entre Mariana y Aldo De Nigris

Desde hace varios días, fue todo un tema la actitud de Mariana Botas con Aldo De Nigris al pedirle su sudadera para dormir arropada; él se la pidió, y después de varios días, finalmente se la devolvió.

Este miércoles 27 de agosto, ocurrió algo en el jardín: durmieron juntos.

Abelito fue con el chisme con Shiky y resaltó que teniendo toda la casa para poder dormir a gusto, Mariana eligió estar cerca de Aldo.

“Qué desperdicios de recursos, tiene la suite, y prefiere dormir ahí toda incómoda ¡tiene la suite!”, dijo mientras lavaba los trastes. “A huevo quería estar en los brazos de él”, dijo Abelito en tono de chisme.

Mariana también lo nominó

Cabe recordarse que, cuando Mariana Botas tuvo el privilegio de dar 3 puntos a un habitante, ella decidió dárselos a Abelito pensando que no lo afectaría, pero sí resultó nominado.

Abelito La Casa de los Famosos México Mariana Botas No te pierdas
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
