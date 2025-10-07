Aarón Mercury se preparará “para que cuando llegue una oportunidad, yo diga: ‘aquí estoy y puedo con todo’”

Aarón Mercury se ha consolidado como una de las figuras jóvenes más carismáticas e influyentes del entretenimiento digital. Su encanto ha conquistado a millones de seguidores gracias a su autenticidad y galanura.

Su paso por La casa de los famosos México tercera temporada marcó un antes y un después en su carrera. Aarón mostró una faceta madura, empática y resiliente, con la que se ganó rápidamente el cariño del público, especialmente por la relación cercana con su madre, quien ha sido su mayor apoyo.

Este lunes 6 de octubre ya fue confirmado como participante de ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’.

Pero dentro de La Casa de los Famosos México, se distinguió por su honestidad, nobleza y capacidad para mantenerse fiel a sí mismo en medio de la presión y las controversias. Su participación no sólo reforzó su imagen como influencer, sino que lo posicionó como una de las promesas más sólidas de la televisión y el entretenimiento mexicano al tener como próxima meta convertirse en actor y conductor.

En exclusiva para TVyNovelas, Aarón Mercury se confesó a su salida de la casa más famosa de México.

¿Cómo te sientes después de todo esto que has pasado?

Ha sido un poco trabajoso, pero feliz de estar en friega, yo creo que uno nunca debe quejarse de que haya trabajo, es más, tienes que pedir más trabajo, aunque se sienta el agobio. Yo ahorita ando con toda la energía, ni siquiera diría: “Ya salí de La casa, déjenme descansar una semana”, no, yo quiero desde una vez estar haciendo todo y pues me siento muy feliz. Se vienen más cosas, yo más que feliz.

¿Qué pensaste luego del momento del carrusel cuando saliste?

Pues mira, se abrió la puerta y empezó a escucharse: “Miau, miau, miau, miau...”, entonces, honestamente yo pensé que mi pensamiento iba a ser más como: no se cumplió el sueño de la manada en la final, pero honestamente fue como muy relajante en cuestión de decir: “Ok, esto fue lo que tocó, lo que se decidió, y no pasa nada”, o sea, así como me pudo tocar a mí, le pudo tocar a cualquiera de los demás habitantes, entonces, estaba feliz por lo que se logró.

Oye, mucha gente dice que tu salida fue fraude, ¿qué piensas tú?

Pues mira, yo creo que en La casa de los famosos se mueven muchas emociones, adentro de los habitantes, pero también afuera de la gente que está votando y yo agradezco a cada persona que votó por mí, pero no creo que haya sido un fraude, me tocó que se pusieron todos los fandoms a votar y me tocó salir.

Tú eres el chico de los récords, ¿cómo es esta nueva percepción de que ahora tienes fans de Colombia, Perú, Guatemala y otros lugares?

Estoy superagradecido, honestamente ver comentarios desde Colombia, Perú, pues sí digo: “Wow, ¿entonces llegó hasta allá?”, o sea, fue una locura, yo sólo puedo estar agradecido con esa gente, también de otros países, yo apapacho y abrazo a toda la gente que me está apoyando de toda Latinoamérica, de todo el mundo

Antes de entrar, me decías que tu meta era hacer sentir orgullosa a tu mamá, ¿la meta se cumplió?

Ella anda feliz, así que eso me pone feliz. Yo lo primero que le pregunté es: “¿Qué tal lo viste?”, y me dijo: “Bien, todo bien”. Y yo: “Muchas gracias, madre”, y era lo único que me importaba. Y ya luego viendo más amor fue como de ¡wow!

También decías una frase que era como: “Tengo tantos sueños que no puedo dejárselo a la suerte”.

Sí, mira, yo creo que lo primero es como generar el contenido aquí afuera, estoy apoyando también a la manada allá adentro, a mí me encanta aprender, siento que uno en la vida nunca debe dejar de aprender, no importa si ya saliste de la escuela o estás trabajando, toda la vida tienes que estar abierto a aprender y por eso quiero prepararme en todo lo que pueda: en oratoria para ya no trabarme tanto, en perfeccionar el inglés al 100%, en actuar, en conducir... para que cuando llegue una oportunidad lindota, yo diga: “Aquí estoy preparado y puedo con todo”.

¿Qué hubieras hecho con los cuatro millones de pesos de La casa de los famosos?

Hubiera terminado de pagar la casa de mi madre, de verdad, de todos modos lo voy a hacer, eso no cambia nada, pero pues hubiera sido más en corto, o sea yo no soy una persona que trae una bolsa Gucci o las pulseras de oro y diamantes o una cadenota.

Oye, por ahí leí que tener un buen amigo, es mejor que tener un millón. Tú saliste ganando, ¿no?

Pues eso, justo. Salí con los cuatro millones: Mar, Alexis, Abelito y Aldo, entonces yo con eso me voy, lamentablemente no puedo comprar nada con ellos, pero su amistad es hermosa.

Hoy comienza literalmente esta brecha del influencer que quiere convertirse en actor...

Sí, prometo que me voy a preparar para hacerlo a la altura por toda esa gente que me ayuda y quiero hacerla sentir orgullosa.