Aarón Mercury reacciona a videos peligrosamente cerca con Aldo De Nigris: “Nuestra relación es real”

Una de las situaciones que se hizo viral desde La Casa de los Famosos México, fue el ‘shippeo’ entre dos habitantes: “Aldrón Dercury” nació de unir los nombres de Aarón Mercury y Aldo De Nigris.

Las imágenes de su cercanía aterrizaron en decenas de mensajes que celebraban su unión, generando hasta esperanza de que naciera un romance.

Uno de los momentos más impactantes del ‘shippeo’, fue cuando Aarón buscó la mano de Aldo, y aunque duró pocos segundos, la cámara captó el momento exacto en el que entrelazaron los dedos en el pasillo, quizá donde pensaban que nadie los vería.

Así que ahora que Aarón Mercury fue eliminado de La Casa de los Famosos México, se enfrentó con la entrevista de ‘Cuéntamelo ya’, el programa que se hizo fama de mostrarle a los habitantes todos los momentos, buenos o malos, que vivieron dentro del reality show.

Entre el resumen de momentos de Aarón, le mostraron el ‘Shippeo’ y los clips que lo evidenciaron. Así que Mercury respondió:

“Soporta, Abelito, así es la vida. No es quien lo haga primero, es quien lo haga mejor”.

Por si fuera poco, Aarón fue más allá. “Shippeo no me gusta tanto, suena a que no es real, pero nuestra relación era real. ¡Confirmado!”, bromeó.

Aarón Mercury también estuvo con Marie Claire Harp en vivo

En la entrevista que Marie Claire realiza a todos los habitantes eliminados, acostumbra a preguntarles todo lo que el público quiere saber, sin ninguna censura.

Así pasó al tocar el tema de Facundo, quien en los primeros días despotricó contra el TikToker. Aarón admitió que ver ese comentario “lo rompió”.