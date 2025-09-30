Suscríbete
Famosos

Aarón Mercury reacciona a videos peligrosamente cerca con Aldo De Nigris: “Nuestra relación es real”

Confirmó que existe “Aldrón”.

September 30, 2025 • 
MrPepe Rivero
aaron-mercury-aldron--.jpg

Aarón Mercury confirma el “Aldrón”.

YouTube

Una de las situaciones que se hizo viral desde La Casa de los Famosos México, fue el ‘shippeo’ entre dos habitantes: “Aldrón Dercury” nació de unir los nombres de Aarón Mercury y Aldo De Nigris.

Las imágenes de su cercanía aterrizaron en decenas de mensajes que celebraban su unión, generando hasta esperanza de que naciera un romance.

Entérate de más de La Casa de los Famosos México 2025
alexis ayala dalilah (1).jpg
Famosos
¿Fue amenaza o confirmación de que está actuando? Esto le dijo Alexis Ayala a Dalílah Polanco como finalista
El regreso de ambos actores a La Casa de los Famosos luego de estar nominados provocó un momento tenso
September 29, 2025
 · 
Alejandro Flores
Famosos
Victoria Ruffo se indigna con La Casa de los Famosos y lanza fuerte acusación
September 29, 2025
Famosos
El último eliminado de LCDF deja al Team Noche herido ¿de muerte?
September 28, 2025
Famosos
¿Cuánto dinero les dan de presupuesto en La Casa de los Famosos? ¡Por eso comen poquito!
August 29, 2025

Uno de los momentos más impactantes del ‘shippeo’, fue cuando Aarón buscó la mano de Aldo, y aunque duró pocos segundos, la cámara captó el momento exacto en el que entrelazaron los dedos en el pasillo, quizá donde pensaban que nadie los vería.

Así que ahora que Aarón Mercury fue eliminado de La Casa de los Famosos México, se enfrentó con la entrevista de ‘Cuéntamelo ya’, el programa que se hizo fama de mostrarle a los habitantes todos los momentos, buenos o malos, que vivieron dentro del reality show.

Entre el resumen de momentos de Aarón, le mostraron el ‘Shippeo’ y los clips que lo evidenciaron. Así que Mercury respondió:

“Soporta, Abelito, así es la vida. No es quien lo haga primero, es quien lo haga mejor”.

Por si fuera poco, Aarón fue más allá. “Shippeo no me gusta tanto, suena a que no es real, pero nuestra relación era real. ¡Confirmado!”, bromeó.

Aarón Mercury también estuvo con Marie Claire Harp en vivo

En la entrevista que Marie Claire realiza a todos los habitantes eliminados, acostumbra a preguntarles todo lo que el público quiere saber, sin ninguna censura.

Así pasó al tocar el tema de Facundo, quien en los primeros días despotricó contra el TikToker. Aarón admitió que ver ese comentario “lo rompió”.

“Yo digo ‘qué onda conmigo’, pero en ese momento lo sentí, algo se rompió. Me agüitó, pasó y para adelante”.

Aarón Mercury Aldo de Nigris No te pierdas La Casa de los Famosos México
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
micky-hair--.jpg
Famosos
Asesinan en Polanco a Micky Hair, estilista de famosas como Ángela Aguilar y Kenia Os
September 30, 2025
 · 
MrPepe Rivero
carlos-arau--.jpg
Famosos
Murió Carlos Arau, actor de ‘Vecinos’ y sobrino de Alfonso Arau: Esta fue su última publicación
September 30, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Sebastián-Ligarde.jpg
Famosos
Sebastián Ligarde asegura que vio un OVNI cerca de su casa: era color plateado con forma de espiral
September 30, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Yolanda-Andrade-Luz-Maríz-Zetina.jpg
Famosos
Yolanda Andrade regresa a ‘Montse & Joe’, predice Mhoni Vidente; y arremete contra Luz María Zetina
September 30, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Nicole-Kideman-Keith-Urban.jpg
Hollywood
Nicole Kidman y Keith Urban se separan tras 19 años juntos: rumores de crisis y tensiones salen a la luz
El cantante habría tomado la decisión de la ruptura pese a los esfuerzos de la actriz por salvar su matrimonio.
September 30, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
mariana-ochoa-pension-.jpg
Famosos
Mariana Ochoa alza la voz por las mamás: Estrena ‘La Pensión’ y cuenta su historia
Su tema está inspirado en lo que ella y muchas progenitoras viven cuando los papás de los niños no se hacen cargo económicamente; y al respecto, nos cuenta su propia historia.
September 30, 2025
 · 
Nayib Canaán
cuarto-noche-lcdlfm-.jpg
Famosos
La Jefa ordenó la reapertura del Cuarto Noche: Les habían quitado las cobijas azules por esto
Aldo De Nigris y Mar Contreras se habían quejado que Cuarto Eclipse parecía Cuarto Día... Ahora entendieron por qué.
September 30, 2025
 · 
MrPepe Rivero
visitantes-casa-famosos-.jpg
Famosos
Quién es quién de los visitantes de La Casa de los Famosos México durante 24 horas
¡Las sorpresas no se detienen para los finalistas!
September 29, 2025
 · 
MrPepe Rivero