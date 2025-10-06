Suscríbete
Famosos

Aarón Mercury no ganó La Casa de los Famosos México, pero ya está confirmado para Las Estrellas Bailan en Hoy

El TikToker participará en la pista de baile.

October 06, 2025 • 
MrPepe Rivero
aaron-mercury-estrellas-.jpg

Aarón Mercury

Instagram

La Casa de los Famosos México es un escenario que puede iniciar exitosas carreras o dañarlas por completo, pero definitivamente es un escaparate para todos los habitantes, quienes buscan nuevos proyectos al salir del reality show.

Así lo comentaba Facundo, al decir que no buscaba ganar, sino el trabajo que le llegaría después. Y aunque solo Aldo De Nigris ganó los 4 millones de pesos, el resto de exhabitantes tienen las puertas abiertas para distintos proyectos.

Abelito, por ejemplo, ya está confirmado para El Tenorio Cómico, y en el caso de Alexis Ayala, esta semana inicia grabaciones de una nueva serie.

Asimismo, Aarón Mercury ya tiene proyecto: Participará en Las Estrellas Bailan en Hoy, el reality de baile dentro del programa matutino Hoy.

Tal como lo apoyaron durante su paso en La Casa de los Famosos México, seguramente las fans de Aarón Mercury lo respaldarán con sus votos cada semana.

Las Estrellas Bailan en Hoy, estrena el lunes 13 de octubre. Generalmente inicia a las 11 de la mañana, y cada pareja baila un día de la semana. Un jurado los califica, y las parejas con menos puntaje, resultan en riesgo para el viernes. El público debe votar por ellos y, el día viernes, poco antes del medio día, se conoce a la pareja eliminada de la semana.

Ahora solo falta confirmar quién será la pareja de baile de Aarón Mercury, pero en TVyNovelas te informaremos oportunamente.

Aarón Mercury Las Estrellas Bailan en Hoy
MrPepe Rivero
