¿A quién salvó Guana este 12 de septiembre en La Casa de los Famosos México?

La salvación de esta séptima semana era una de las últimas oportunidades para que los integrantes del ex cuarto Día dieran un golpe a sus contrincantes del ex cuarto Noche.

Se enfrentaron en el duelo por esa salvación Guana contra Aaron Mercury. La rivalidad creció todavía más durante la semana debido a los pleitos entre Alexis Ayala y Dalilah Polanco.

Ambos habitantes explotaron durante la cena de nominados y desde entonces fue evidente que ya no hubo reconciliación posible.

Aaron Mercury se convirtió en el retador de esta semana luego de vencer a Elaine Haro en el Elevador del destino, en donde quedaron empatados en una primera etapa pero luego fue Aaron el que ganó un juego de azar.

La competencia entre Guana y Aaron Mercury

En su primer tiro:

Aaaron quedó en el tercer círculo

Guana tiró al centro

En su segundo tiro:

Guana quedó en el centro

Aaron quedó en el centro

En su tercer tiro:

Guana quedó en tercer cppriculo

Aaaron uedó en el tercer círculo

En su cuarto tiro:

Aaron falló

Guana tiró al centro

Guana venció a Aaron en el juego de salvación ViX

De modo que al final de la competencia Guana se quedó con la salvación.

¿A quién salvó Guana este 12 de septiembre?

Guana decidió salvar a Dalilah Polanco.

Dijo que tomó esa decisión porque ya anteriormente Shiky había sido salvado por Facundo.

Guana dijo además que considera a Dalilah Polanco como una hermana.

De modo que a pesar de que los cuartos ya no existen, esta semana todavía se siente esa rivalidad: Guana, Dalilah y Shiky son Cuarto Día.

Mientras que del Cuarto Noche quedaron en la placa Alexis, Abelito, Aaron, Aldo y Elaine.