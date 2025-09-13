Suscríbete
¿A quién salvó Guana este 12 de septiembre en La Casa de los Famosos México?

El reto de salvación tuvo un final cardíaco y ahora la placa de nominación ha cambiado para este domingo 14 de septiembre

September 12, 2025 • 
Alejandro Flores
salvacion septima semana (1).jpg

Guana hizo una decisión fácil

ViX

La salvación de esta séptima semana era una de las últimas oportunidades para que los integrantes del ex cuarto Día dieran un golpe a sus contrincantes del ex cuarto Noche.

Se enfrentaron en el duelo por esa salvación Guana contra Aaron Mercury. La rivalidad creció todavía más durante la semana debido a los pleitos entre Alexis Ayala y Dalilah Polanco.
Ambos habitantes explotaron durante la cena de nominados y desde entonces fue evidente que ya no hubo reconciliación posible.

Aaron Mercury se convirtió en el retador de esta semana luego de vencer a Elaine Haro en el Elevador del destino, en donde quedaron empatados en una primera etapa pero luego fue Aaron el que ganó un juego de azar.

La competencia entre Guana y Aaron Mercury

En su primer tiro:
Aaaron quedó en el tercer círculo
Guana tiró al centro

En su segundo tiro:
Guana quedó en el centro
Aaron quedó en el centro

En su tercer tiro:
Guana quedó en tercer cppriculo
Aaaron uedó en el tercer círculo

En su cuarto tiro:
Aaron falló
Guana tiró al centro

salvacion septima semana.jpg

Guana venció a Aaron en el juego de salvación

ViX

De modo que al final de la competencia Guana se quedó con la salvación.

¿A quién salvó Guana este 12 de septiembre?

Guana decidió salvar a Dalilah Polanco.
Dijo que tomó esa decisión porque ya anteriormente Shiky había sido salvado por Facundo.
Guana dijo además que considera a Dalilah Polanco como una hermana.
De modo que a pesar de que los cuartos ya no existen, esta semana todavía se siente esa rivalidad: Guana, Dalilah y Shiky son Cuarto Día.
Mientras que del Cuarto Noche quedaron en la placa Alexis, Abelito, Aaron, Aldo y Elaine.

Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
