Esto pidió Gala Montes para estar en ‘La Señora Presidenta’ con el Team Mar: ¡no lo creerás!

Gala Montes reveló que puso una condición muy específica para actuar en la obra La Señora Presidenta La Casa de los Famosos México, ¡simplemente aprovechó la oportunidad!

A inicios de octubre, el productor Alejandro Gou emocionó a los fans del Team Mar cuando confirmó que Arath de la Torre, Mario Bezares, Briggitte Bozzo, Gala Montes y Karime Pindter estarían juntos en un ambicioso proyecto: una nueva versión de La Señora Presidenta, la obra que en su momento protagonizó Gonzalo Vega.

La nueva Señora Presidenta promete llegar al público con un toque de frescura y, claro, mucho humor; sin embargo, la polémica no tardó en surgir debido a inquietantes rumores por los sueldos y por el hecho de que Mario Bezares no será el protagonista, sino Arath de la Torre, ¿qué dijo Gala Montes al respecto?

TE PUEDE INTERESAR:

¿QUÉ CONDICIÓN PUSO GALA MONTES PARA ACTUAR EN LA SEÑORA PRESIDENTA?

Fue en una charla con el programa Montse & Joe que Gala Montes habló de su paso por La Casa de los Famosos México, el furor desatado por “ Garime ” y, claro, las controversias relacionadas con La Señora Presidenta y los supuestos desacuerdos que hubo entre las “chicas súperponedoras” por los pagos.

“Le dije que sí, pero con una condición: yo quiero ser ‘María’ en Hoy no me puedo levantar”

Gala Montes aceptó que para ella el dinero no fue lo más importante: de hecho, puso una condición totalmente diferente para estar en el teatro con todo el Team Mar y no tuvo que ver con su salario, ¡sino con un papel que ella ansiaba desde hace años!

“Le dije que sí, pero con una condición: yo quiero ser ‘María’ en Hoy no me puedo levantar; si no, no”, reconoció una emocionada Gala Montes, al tiempo que aceptó el enorme impacto que esa obra tuvo en su decisión de ser actriz.

“La primera obra de teatro que vi fue Hoy no me puedo levantar; estaba en la última butaca”, recordó Gala, quien reiteró que interpretar a “María” es su sueño y ahora, gracias a La Casa de los Famosos México , podría cumplirse.

CUÁNDO SE ESTRENA LA SEÑORA PRESIDENTA CON EL TEAM MAR DE LCDLFM?