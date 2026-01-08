Suscríbete
¿Te falta la prepa o la licenciatura? Así puedes terminarla con un solo examen

Enero 08, 2026 
La deserción escolar en México es un problema complejo, que en su mayoría de veces está influenciado por una combinación de factores socioculturales y económicos por los que la mayoría podemos pasar. Ya sea por desinterés, falta de apoyo económico o familiar, o falta de tiempo, la realidad es que hoy en día existen varias oportunidades para poder terminar la preparatoria o licenciatura, y te vamos a contar de una de ellas.

El Colegio Nacional de Integración Profesional (CONAIP), nació hace 25 años pensando en un sector que no se veía profesionalizado y que, a menudo, quedaba rezagado por no contar con bachillerato o licenciatura.

Hoy, son una Instancia Evaluadora autorizada por la SEP bajo el Acuerdo 286, que brinda una segunda oportunidad a personas y organizaciones públicas o privadas, demostrando que nunca es tarde para transformar la vida a través de la educación.

A través de sus procesos de Bachillerato en un solo examen y Titulación por experiencia laboral, CONAIP hace posible que madres, padres, trabajadores, profesionistas y autodidactas obtengan el certificado o título profesional, emitido por la Secretaría de Educación Pública (SEP), que respalde su conocimiento y esfuerzo.

conaip-te-falta-la-prepa-o-la-licenciatura-asi-puedes-terminarla-con-un-solo-examen.png

BACHILLERATO: ¿Cómo se compone el examen?

El modelo de evaluación global consta de 5 módulos disciplinares a evaluar fundamentales para el Bachillerato General los cuales son:

  1. Comunicación.
  2. Humanidades.
  3. Ciencias sociales.
  4. Matemáticas.
  5. Ciencias Experimentales.

El examen está diseñado en idioma español y para las (los) sustentantes en situación de vulnerabilidad (personas con discapacidad, pueblos indígenas y personas que radican en zonas rezagadas) se contempla la posibilidad de ser atendidos en función de los requerimientos particulares.

termina-preparatoria-solo-examen.png

Licenciaturas en un examen

En CONAIP puedes terminar tu licenciatura con tu experiencia laboral en un examen y obtener tu título con validez oficial bajo el Acuerdo 286 de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Estas son licenciaturas no reguladas que actualmente evalúan:

  • Licenciatura en Administración
  • Licenciatura en Pedagogía
  • Licenciatura en Ciencias de la Comunicación
  • Licenciatura en Mercadotecnia
  • Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública

Licenciaturas reguladas:

  • Licenciatura en Derecho
  • Licenciatura en Educación Preescolar
  • Licenciatura en Contaduría
  • Ingeniería Computacional
  • Ingeniería Industrial

Más que evaluaciones, en CONAIP se construyen historias de superación. Cada examen representa la oportunidad de abrir nuevas puertas, recuperar proyectos personales y fortalecer la dignidad de quien decide dar el siguiente paso hacia su desarrollo profesional.

Para más información sobre costos, guías de estudio, convocatorias puedes visitar su sitio web o si gustas información más detallada puedes visitar el CONAIP en la calle de Oxford No. 38, col. Juárez, Alcaldía. Cuauhtemoc.

como-termina-preparatoria-solo-examen.png
