San Ildefonso anuncia la fiesta grande de Latinoamérica: así será la Feria de San Marcos 2026

Entre murales históricos y arquitectura virreinal, el Colegio de San Ildefonso se convirtió en el punto de partida de la Feria Nacional de San Marcos 2026, presentada por la gobernadora Tere Jiménez ante embajadores, diplomáticos y medios nacionales.

La edición 198 de la FNSM se celebrará del 18 de abril al 10 de mayo, desplegando una de las plataformas culturales y de entretenimiento más grandes del continente.

93 hectáreas, 2 mil eventos y acceso incluyente

La magnitud impresiona: más de 93 hectáreas, más de 2 mil actividades y 80 por ciento de eventos gratuitos. Música, cultura, deporte, gastronomía y tradición se integran en una programación que busca ser incluyente y de alcance internacional.

El Foro de las Estrellas Nissan concentrará 23 conciertos gratuitos con nombres que cruzan géneros y generaciones: Goo Goo Dolls, J Balvin, Andrea Bocelli, Foreigner, David Guetta y Empire of the Sun, quienes tendrán a su cargo el cierre.

La diversidad se refleja también en artistas como Grupo Frontera, Luis Ángel “El Flaco”, Kany García, Mägo de Oz y el encuentro especial de José Carreras, Kenny G y López Yañez.

Invitados de Honor con visión compartida

La designación de la Comunidad de Madrid y Chihuahua como Invitados de Honor refuerza el perfil internacional de la feria.

Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, subrayó el simbolismo del encuentro entre estados:

“Mientras sigamos mirándonos como hermanos, México seguirá siendo hogar, camino y esperanza”.

La presencia de Madrid abrirá un espacio de intercambio cultural con España, consolidando a San Marcos como un puente entre tradiciones.

Más allá de la música

El Foro del Lago apostará por sonidos alternativos con Jumbo, Caloncho, Gepe y Hello Seahorse!, mientras que la Plaza de Toros Monumental contará con figuras como Andrés Roca Rey y Leo Valadez.

La secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez, definió la feria como un “imperdible de los mexicanos”, destacando su papel como escaparate de tradiciones y hospitalidad.

Desde la capital del país, quedó claro que la Feria Nacional de San Marcos 2026 no es solo una celebración regional: es una plataforma cultural de escala continental.

La cuenta regresiva ya comenzó.