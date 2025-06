¿Qué pasó con el celular de Valeria Márquez? La fiscalía rompió el silencio y dio avances del caso

A más de un mes del trágico feminicidio de Valeria Márquez en Zapopan, Jalisco, las autoridades mexicanas han ofrecido una actualización sobre el estado actual de la investigación. La joven, quien se encontraba en una transmisión en vivo desde su lugar de trabajo, fue asesinada de forma violenta, en un hecho que conmocionó a la opinión pública nacional e internacional.

Desde entonces, diversas versiones han circulado, incluidas aquellas que vinculan a la víctima con integrantes del crimen organizado. Sin embargo, la Fiscalía del Estado de Jalisco ha salido al paso para aclarar ciertos puntos clave, entre ellos, el destino del celular de Valeria Márquez y las pruebas que podrían surgir de su análisis.

¿Qué dijo la Fiscalía de Jalisco sobre el celular de Valeria Márquez?

En una reciente conferencia de prensa, Salvador González de los Santos, titular de la Fiscalía del Estado, confirmó que los celulares de Valeria Márquez fueron asegurados como parte de las diligencias de investigación. La información contenida en dichos dispositivos es considerada clave para esclarecer el crimen.

“Por supuesto que se utilizó la técnica de investigación para ver qué información nos pueden proporcionar los propios celulares”, declaró el fiscal, aunque aclaró que el análisis aún está en proceso. De acuerdo con el funcionario, se está evaluando si los datos contenidos en los dispositivos ofrecen elementos relevantes para avanzar en la indagatoria.

Cabe recordar que en semanas anteriores se manejó una versión de que una amiga de la víctima, identificada como Erika, se quedó con el celular tras el asesinato. Y otra versión decía que el celular había desaparecido de la escena del crimen. Sin embargo, dichas versiones son falsas, pues la Fiscalía de Jalisco aseguró los teléfonos de Valeria y ha optado por centrarse en los elementos técnicos del caso .

¿Qué dijo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos respecto al caso de Valeria Márquez?

Uno de los temas más polémicos surgidos en torno al feminicidio de Valeria Márquez fue el señalamiento realizado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que mencionó posibles vínculos entre el crimen cometido contra la influencer y un líder criminal de alto perfil. A este respecto, la Fiscalía de Jalisco fue tajante: no existe evidencia documental que respalde dicha relación dentro de la carpeta de investigación.

“Respecto al informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, no tenemos ninguna información que involucre directamente a esa persona”, sostuvo Salvador González de los Santos. No obstante, también admitió que no se descarta completamente la posibilidad de que existiera algún tipo de relación, ya fuera personal o sentimental.

El fiscal aseguró que se ha solicitado información adicional al Consulado de Estados Unidos para evaluar si hay datos que puedan ser útiles en el avance de la indagatoria.

¿Qué avances ha habido en la investigación del asesinato de Valeria Márquez?

El caso de Valeria Márquez continúa bajo investigación, con especial atención al protocolo de feminicidio. Aunque el crimen ocurrió el pasado 13 de mayo en el interior de la estética donde trabajaba, hasta el momento no hay una persona detenida ni señalada oficialmente como responsable.

Los investigadores trabajan en el análisis de múltiples elementos , incluidos videos de cámaras de seguridad, testimonios de personas cercanas y el contenido extraído de los dispositivos electrónicos de la víctima. La dependencia estatal también ha reconocido que se mantiene abierta la posibilidad de colaboración con instancias federales e internacionales, en caso de ser necesario.

¿Qué sigue en el caso Valeria Márquez?

El asesinato de Valeria Márquez revive el debate sobre la violencia contra las mujeres en México y la necesidad de fortalecer los mecanismos de justicia y protección para víctimas. Su muerte, ampliamente difundida por haber ocurrido durante una transmisión en vivo, ha generado una oleada de indignación en redes sociales para que el caso no quede impune.

La Fiscalía de Jalisco ha reiterado que el caso se mantiene activo y que no se descarta ninguna línea de investigación. Por ahora, los celulares continúan bajo análisis forense, y se espera que en las próximas semanas se puedan derivar datos relevantes que acerquen a las autoridades a identificar al o los responsables del feminicidio.

La presión pública y la atención mediática en torno al caso han obligado a las autoridades a mantener un canal de comunicación abierto sobre los avances, mientras la familia de Valeria y la sociedad exigen justicia y verdad. Lo que ocurra con la información hallada en el celular podría ser determinante para el rumbo de esta investigación.