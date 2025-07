Revelan un nuevo detalle perturbador en el caso Valeria Márquez: ¿intentan ocultar el crimen?

El caso de Valeria Márquez sigue despertando la indignación pública, pues surgen más interrogantes a pesar del tiempo ya transcurrido. Recientemente, un detalle perturbador salió a la luz para plantear serias dudas sobre la transparencia en el manejo de la evidencia y la investigación , además de avivar la preocupación sobre si existen intenciones de ocultar información crucial.

¿Qué pasó con la cámara de seguridad en el exterior del salón de belleza?

Uno de los elementos más discutidos del caso Valeria Márquez es la cámara de seguridad ubicada en la fachada del salón de belleza Blossom, donde ocurrieron los hechos. Según versiones difundidas por el youtuber SoyHost, que ha sido replicada por otros creadores de contenido, esa cámara fue arrancada días antes del crimen, lo que levantó sospechas entre internautas.

En distintos videos, se muestran imágenes que evidencian la ausencia de la cámara o la presencia de un cable colgando del lugar donde debía estar instalada. De acuerdo con el testimonio del periodista Óscar Suárez, en una charla con SoyHost, él mismo se percató de que la cámara ya no estaba en el lugar en el momento posterior al ataque. Además, un trabajador de la plaza comercial —que prefirió mantenerse en el anonimato— aseguró al youtuber que la cámara había sido retirada al menos una semana antes del homicidio.

A la altura que están las cámaras no se cree ni dios que fueran arrancadas,cuando piensan hacer justicia a Valeria Márquez @GobiernoMX ,@FiscaliaJal etc??,basta ya de quedar asesinatos impunes por estar parte de gobierno,fiscalía,policías etc metidos en mierdas del cartel,😡😡 pic.twitter.com/tsyjObV2Dl — 👌💪mariam 🏳️‍🌈💖⚖️ (@mariamsolma) July 4, 2025

¿Quién retiró la cámara de vigilancia?

El hecho de que la cámara haya sido retirada ha generado una ola de especulaciones. En un primer momento, algunos medios reportaron que la cámara fue removida por personal de la fiscalía como parte de las labores de investigación. Sin embargo, según SoyHost esta versión resulta contradictoria.

El canal asegura que la cámara ya no se encontraba instalada antes del crimen, por lo que no habría sido posible que la fiscalía la retirara como parte de un peritaje posterior. Además, expertos consultados por el mismo creador señalan que el protocolo adecuado para preservar evidencia en un caso como este no incluye desmontar físicamente las cámaras, sino extraer las grabaciones mediante procedimientos técnicos forenses, a fin de respetar la cadena de custodia. Tampoco queda claro si las cámaras a las que se refiere la fiscalía son de los alrededores sin siquiera considerar qué pasó con la del local.

¿Por qué es importante este detalle en la investigación del caso Valeria Márquez?

La cámara exterior del salón de belleza podría haber sido clave para esclarecer lo ocurrido el día del ataque. Diversas fuentes señalan que su ángulo de visión habría captado el momento en que el presunto agresor se acercó al local, o incluso podría haber registrado si hubo personas involucradas en tareas de vigilancia o colaboración. También, habría confirmado si la persona que asegura haber presenciado todo desde el exterior, realmente estuvo ahí.

La ausencia de esa grabación genera un vacío crítico en la reconstrucción de los hechos , lo que ha llevado a usuarios de redes sociales a preguntarse si existe alguna intención de proteger a los responsables. A pesar de ello, no hay pruebas concluyentes de encubrimiento oficial, aunque las dudas persisten.

¿Qué se sabe hasta ahora sobre el avance del caso?

Hasta ahora, la investigación sobre el asesinato de Valeria Márquez continúa sin mayores avances. La joven fue atacada dentro del salón Blossom, ubicado en Avenida Servidor Público, Zapopan, el pasado 13 de mayo. A pesar del aseguramiento del local y el inicio de diligencias, no se ha informado públicamente de detenciones o avances contundentes en el caso.

Mientras tanto, familiares, amigos y usuarios de redes sociales siguen exigiendo justicia y claridad en torno a un crimen que ha despertado múltiples interrogantes. Las irregularidades señaladas por periodistas independientes y plataformas digitales refuerzan la percepción de que aún falta mucho por esclarecer en torno al caso Valeria Márquez.