Una mujer encontró un ratón en su bolso y el video se volvió VIRAL: la sorprendente reacción de sus seguidores

¿Qué asco? ¿O que lo conserve? Esto fue lo que le pasó a una joven al abrir su bolso

Un video viral de TikTok está generando gran sorpresa debido a la inesperada respuesta de los usuarios. Y es que una joven encontró un ratón dentro de su bolso, al que, por supuesto, le generó asco y repugnancia.

Sin embargo, cuando grabó el clip y lo subió a su cuenta de la red social de videos cortos, la respuesta que tuvo fue contraria.

La mujer no explicó por qué el ratón se había refugiado en su bolso. (TikTok @migreyalvernia)

¿Por qué había un ratón en el bolso de la mujer?

En la secuencia se observa cómo la joven identificada como Migrey Yalvernia observa a un pequeño roedor saltarín que husmeaba entre sus pertenencias. En el video, escribió: “Pov: me encuentro un ratón en mi bolso”, junto a unos emojis de asco y tristeza.

Dentro de la bolsa había un paquete de toallitas, y otras pertenencias que estaban amontonadas.

Aunque la creadora del video no detalló qué fue lo que atrajo al pequeño animal, sus miles de seguidores supusieron sus propias teorías.

Usuarios reaccionaron al video viral del ratón en el bolso

Las personas que vieron el video, que ha alcanzado más de 2.1 millones de reproducciones, no se limitaron a burlarse de la mujer. Algunos incluso le dijeron que lo conservara porque el animal estaba “bonito”.

Las reacciones más destacadas fueron: “Qué valiente para grabarlo, yo lo veo y me cambio hasta de casa jajajaj”, “Nuevo ternurín en la colección”, “Me muero, me desmayo, lloro, grito y vuelvo y muero”, “Pero si son hermosos”, “A mí me pasó y lo solté en el salón de clases. Todo el mundo corría”, “Ay, hermana, ese bolso lo boto y más nunca lo vuelvo a usar. Les tengo fobia”.

La usuaria no ha subido ninguna otra actualización sobre lo que pasó después de encontrarse con el pequeño ratón.