Un vagabundo de Puebla se hizo viral por su aspecto fitness y le llueven las propuestas de casa y comida: VIDEO

Un vagabundo cuyo cuerpo musculoso se viralizó

Las imágenes del hombre, de aspecto sucio, con el cabello revuelto y usando ropa vieja, pero con un impresionante cuerpo de película, pronto comenzaron a circular en redes sociales ya que, aseguraron, se hizo común verlo deambulando semidesnudo por calles del Centro Histórico de Puebla.

La situación de calle en la que vive el misterioso chico, por cierto, fue olvidada muy rápido por las usuarias de TikTok que vieron las imágenes ya que, aseguraron, están dispuestas a darle casa y comida con tal de tenerlo a su lado, ¡el vagabundo se convirtió en todo un rompecorazones!

TE PUEDE INTERESAR:

¿QUÉ SE SABE DEL “VAGABUNDO FITNESS DE PUEBLA”, QUIÉN ES?

El indigente “fitness” se volvió tan famoso por sus bien trabajados músculos, que un medio local poblano se dio a la tarea de investigar un poco sobre él ya que fueron muchas las voluntarias dispuestas a “bañarlo, peinarlo y llevárselo a su casa”, como ellas mismas aceptaron en la caja de comentarios.

En un primer momento, sólo se supo que la persona se llama Cris, aunque luego la historia dio un giro intrigante cuando apareció una mujer llamada Rosa Isela Reyes que se identificó como la madre del joven.

“Ayúdenlo, él es mi hijo y no me da vergüenza, somos de Veracruz y en Puebla según tenía un amigo y lo dejaron solito”, aceptó la señora Rosa Isela en un intrigante comentario que pronto se llenó de respuestas y, claro, cientos de Me Gusta.

De hecho, en el perfil de TikTok de la señora Rosa Isela sólo existen tres videos, en uno de los cuales aparece al lado de un joven que tiene un sorprendente parecido con Cris, el “vagabundo fitness” de Puebla al que le llovieron propuestas de casa, comida y hasta matrimonio, ¿el indigente volverá con su familia algún día?

Hasta el momento, el final de esta curiosa historia es un auténtico enigma. Lo que sí es una total seguridad es el furor que Cris despertó entre sus seguidoras femeninas, quienes aceptaron que se animan a todo con tal de tenerlo cerca: “Un bañito y me lo quedo”, escribió alguien.