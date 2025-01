Un joven influencer murió mientras se hacía un tatuaje: ¿por qué su caso está siendo investigado como homicidio?

Los tatuajes no suelen representar una amenaza para las personas que se los realizan, siempre y cuando se cumplan con las medidas de seguridad recomendadas, tanto en cuestiones de higiene con los instrumentos, como con los métodos para aminorar el dolor. Tristemente, este no fue el caso de un reconocido influencer que perdió la vida en el afán de sumar una marca de tinta en su cuerpo, episodio que terminó en una verdadera desgracia en el que incluso ya salieron a relucir señalamientos por homicidio.

Quién era Ricardo Godoi, el influencer que falleció por querer hacerse un tatuaje con anestesia

Una noticia conmocionó al mundo de las redes sociales esta semana. Se trata de la confirmación de la muerte de Ricardo Godoi, un influencer brasileño que se especializaba en el contenido automovilístico, quien pereció al someterse a un proceso de anestesia previa a hacerse un tatuaje.

Al momento de morir, Ricardo Godoi tenía 46 años, estaba casado y tenía cuatro hijos. En sus perfiles oficiales se describía como amante de los carros, además de que le apasionaba el mundo de los tatuajes, razón por la que tenía varios en su cuerpo y pretendía hacerse más. De acuerdo con el testimonio del estudio que se encargaría de tatuarlo, el creador tenía contemplado hacerse un diseño en la espalda, por lo que consideró prudente recurrir a la anestesia general, la cual incluyó sedación e intubación por parte de profesionales.

¿De qué murió Ricardo Godoi? Por esta razón su caso se investiga como homicidio

Según información recabada por el medio brasileño G1, Ricardo Godoi presuntamente murió como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio, complicación que en realidad se habría presentado en el intervalo de la aplicación de anestesia y la intervención de los tatuadores y no durante la sesión. Asimismo, los artistas aseveraron en sus declaraciones que se solicitó la ayuda pertinente de un cardiólogo, pero ya no había nada que hacer por él, y reiteraron que el hombre contaba con todos sus estudios clínicos en regla, por lo que no había forma de prever lo que pasaría.

Es decir, aparentemente los sedantes que se le suministraron no fueron correctamente recibidos por su cuerpo, lo que ocasionó que se detonaran estas complicaciones que, de acuerdo con la definición de la Clínica Mayo, consisten en una interrupción súbita de las actividades del corazón, al mismo tiempo que la respiración se debilita.

Sobre las razones por las que se están realizando indagaciones para determinar si existió un homicidio, trascendió que las autoridades buscan tipificar la muerte de Ricardo Godoi como homicidio imprudencial, específicamente por la responsabilidad que tanto el hospital, como el estudio de tatuajes, adquirieron al aceptar someterlo a este proceso para aminorar el dolor causado por las agujas. Por el momento se estarían realizando las investigaciones correspondientes y no se ha señalado directamente a ningún implicado, mientras que la familia del influencer se ha mantenido hermética.