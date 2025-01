Murió una influencer y madre de 6 hijos tras publicar un desgarrador mensaje: los detalles

Una triste historia ha conmocionado el mundo de las redes sociales : Deborah Finck murió a los 57 años. La celebridad de Internet dejó a 6 hijos en vida y apenas hace unas horas había publicado un desgarrador mensaje.

¿Quién era Deborah Finck?

Nanny 911 era como muchos conocían a Deborah Finck en Instagram y TikTok, en donde tenía más de 800 mil seguidores. En su perfil solía publicar contenido con respecto a su enfermedad , desde la perspectiva de su familia.

¿De qué murió Deborah Finck, Nanny 911?

Debora Finck (Nanny 911) padeció de leiomiosarcoma durante 5 años y estuvo relatando toda su experiencia en redes sociales. Este tipo de cáncer ataca principalmente a los tejidos blandos.

Su hija, Katerina, fue quien informó el triste deceso:

“A mi mami, mi mejor amiga, mi sol: gracias por todo lo que has hecho por mí. Fuiste la madre más hermosa y la mejor mami que nadie podría pedir. Me enseñaste la fuerza, el coraje, la valentía y lo que significa amar de verdad y no rendirse nunca. Creíste en mí, me apoyaste y me enseñaste el significado del amor incondicional”.

La joven terminó el mensaje agradeciendo “a quienes quisieron a su mamá y le mostraron su bondad”.

¿Qué decía el último mensaje de Nanny 911?

Como te comentamos al inicio, Deborah Finck había publicado un mensaje horas antes de morir , en donde decía que “no se quería ir”. El video es triste y desgarrador.

“Me siento aquí, y pienso: ‘¿por qué yo?’ Sabes, ¿qué he hecho en este mundo para marcar la diferencia? Y tal vez este era mi propósito”, dijo Nanny 911 en TikTok.

Luego, continuó: “Desafortunadamente, no quiero que termine de esta manera. Pero estoy tan feliz y tan honrado de que me hayas escuchado. Te abracé y me escuchaste, y yo también te voy a abrazar”.

Sin duda, una dolorosa pérdida. Descanse en paz Deborah.