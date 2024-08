¡Quiere ayudar a Christian Nodal! La inesperada colecta de un tiktoker que se viralizó en redes

La vida amorosa de Christian Nodal

TikTok se convirtió, desde su lanzamiento, en la plataforma favorita de los creadores de contenido debido a que les da la oportunidad de, con un breve video adornado con música, emojis y hasta filtros, darle rienda suelta a su imaginación; sin embargo, algunas ideas Son más creativas que otras, como es natural.

En esta ocasión, quien dio bastante de qué hablar en la plataforma de videos cortos fue el tiktoker José Castillo, quien no dudó en salir a las calles de San Luis Potosí a recabar dinero para una noble causa: ¡Quiere pagarle el psicólogo a Christian Nodal con la ayuda de todos!

¿CÓMO ES LA COLECTA PARA PAGARLE EL PSICÓLOGO A CHRISTIAN NODAL? EL VIDEO VIRAL

En la grabación que pronto se viralizó en TikTok y que apenas dura dos minutos, somos testigos de los esfuerzos de José Castillo, quien no dudó en recorrer establecimientos como tiendas y restaurantes con una pequeña alcancía para recaudar fondos.

¿El objetivo? Pagarle el psicólogo a Christian Nodal con ese dinero, un motivo que, aunque suene algo ridículo, fue bastante contundente para la mayoría de las personas, quienes aunque se mostraron entre desconcertadas y divertidas, no dudaron en poner “su granito de arena” para apoyar esta noble causa.