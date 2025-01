Quién es y cómo luce Isabela Chávez, la ‘doble’ de Belinda que conquista las redes sociales

Los parecidos que tienen algunas personas con figuras famosas suelen ser, en ciertos casos, tan asombrosos que más de un internauta se queda con la boca abierta al ver las fotos que se viralizan: tal es el caso de Isabela Chávez, una joven que incluso se operó para parecerse a Belinda lo más posible.

La admiración que Isabela Chávez siente por Belinda no se quedó sólo en el parecido físico, sino que incluso fue más allá y ahora se presenta en algunos de los shows más importantes de México: ¡miles de personas quedan impactadas con la “gemela” de Belinda , quien no contenta con tener su misma cara también canta y hasta le copia sus looks más coquetos!

¿QUIÉN ES ISABELA CHÁVEZ, LA JOVEN QUE SE OPERÓ PARA VERSE IGUAL A BELINDA?

Isabela Chávez es una joven originaria de Tijuana, Baja California, que desde hace dos años comenzó a someterse a varios “arreglitos” estéticos para acentuar aún más su parecido con Belinda.

En su cuenta oficial de Instagram, donde cuenta con casi 48 mil seguidores, la “doble” de Belinda se presenta como actriz y modelo; de igual forma, no duda en mantenerse muy activa subiendo cada que tiene oportunidad fotos y videos en donde se observa su impresionante parecido con la rubia que se viralizó desde el 2022: ¡es difícil saber quién es quién!

A decir de Isabela Chávez, los procedimientos estéticos consistieron sólo en la aplicación de ácido hialurónico y bótox en ciertas partes de su cuerpo, por lo que nunca se ha visto en la necesidad de recurrir al bisturí ya que sus rasgos naturales sí son muy similares a los de Belinda .

En la actualidad, la “gemela” de Belinda se presenta en diversos shows como imitadora en donde causa un gran impacto ya que, como la misma influencer reconoció, se ha dedicado mucho a estudiar todos los gestos de la celebridad, su forma de caminar y hasta se viste igual que ella.

Isabela Chávez y Belinda con la misma cabellera roja. INSTAGRAM

¿BELINDA SABE QUE TIENE UNA IMITADORA?

En una entrevista reciente, Isabela Chávez reconoció que Belinda ya se convirtió en su fan, sí se conocieron e incluso, en una oportunidad, la cantante le regaló una revista autografiada y hasta uno de sus vestuarios originales... ¡además, una vez la saludó en uno de sus conciertos!

“Yo estaba hasta el frente (en el concierto), ella estaba cantando y con sus bailarines y me miró para decirme '¡holaaaa!’ ”, recordó Chávez bastante emocionada... ¡no cabe duda de que parecerse a Belinda tiene sus ventajas!