Quién es quién en el caso Valeria Márquez: ellos son los testigos e involucrados hasta hoy

El caso de Valeria Márquez continúa generando incertidumbre y numerosas preguntas entre la opinión pública debido a los múltiples actores implicados en el crimen ocurrido en una estética mientras la víctima transmitía en vivo. Desde mensajes enigmáticos hasta la presencia de un ramo de rosas con una leyenda inquietante , cada pieza de este rompecabezas añade complejidad a una historia que aún espera su desenlace.

Mientras las autoridades continúan sus investigaciones, diversos nombres han emergido como figuras clave, ya sea por su cercanía con la víctima, su participación en eventos previos al suceso o por su presunta implicación directa. A continuación, un repaso por las personas que, hasta el momento, se encuentran bajo el escrutinio en este caso que mantiene en vilo a la sociedad.

¿Qué papel juega Vivian de la Torre en el crimen de Valeria Márquez?

Vivian de la Torre, amiga cercana de Valeria Márquez, se encuentra bajo escrutinio debido a su implicación indirecta en los sucesos previos al crimen. Según la investigación, Vivian fue quien envió mensajes y regalos a Valeria para persuadirla de permanecer más tiempo en la estética, justo antes del ataque mortal.

Valeria Márquez estaba transmitiendo en vivo desde su salón de belleza “Blossom The Beauty Lounge” en Zapopan, cuando comentó a sus seguidores que esperaba un regalo especial, pues previamente un supuesto repartidor había dicho que el obsequio era caro y debía entregarse personalmente. Aunque Valeria manifestó incomodidad y deseos de irse, decidió permanecer allí por un mensaje de Vivian que pedía que esperara un poco más. Incluso bromeó con sus seguidores: “Que me espere, dice la Vivian, porque quiere ver mi cara. Rápido, pende..., porque me tengo que ir”.

Vivian de la Torre, también influencer, acostumbraba enviar regalos a Valeria, lo cual no era inusual entre ellas. Tras el crimen, Vivian publicó en Instagram un mensaje emotivo que muestra la tristeza por la pérdida de su amiga: “Mi güerita preciosa, te amaré por siempre, mi niña. Jamás imaginé una vida sin ti”. Sin embargo, esta publicación generó controversia, y Vivian fue acusada en redes sociales de ser sospechosa, lo que ha aumentado las críticas en su contra después de que desactivara los comentarios en sus cuentas.

La ASESINA de Valeria Marquez fue su supuesta amiga, Vivian de la Torre, quien le dijo que no se moviera y que esperara porque según le llevarían un regalo “costoso”, no olvidar su cara. pic.twitter.com/vuAzuDrU0X — nini 🎀 (@ninifairy_) May 14, 2025

En respuesta a estos señalamientos, Vivian publicó un video en TikTok para aclarar que nunca imaginó que algo así sucedería, afirmó que Valeria era como una hermana para ella, por lo que jamás le habría hecho daño. También defendió las acciones de Erika, quien cerró la transmisión tras el crimen.

Hasta ahora, las autoridades no han vinculado oficialmente a Vivian con el crimen, aunque su nombre sigue siendo un punto central en las especulaciones y la investigación.

¿Qué se sabe sobre Erika, amiga y empleada de Valeria Márquez?

Erika, amiga y empleada de Valeria, se encontraba en la estética en el momento del crimen y fue quien interrumpió abruptamente la transmisión en vivo. Este detalle ha sido crucial, ya que muchos consideran que su expresión no era la de alguien que acababa de perder a su amiga. Según algunos, Erika estaba demasiado tranquila cuando cerró la transmisión.

Sin embargo, recientemente la abogada de Erika emitió una declaración pública para aclarar que su clienta no es culpable, sino un testigo clave que actualmente enfrenta serios riesgos debido a acusaciones falsas y señalamientos en redes sociales que ponen en peligro su integridad física y emocional. La abogada confirmó además que Erika continúa en estado de shock debido al trauma que le provocó presenciar el atentado contra su amiga y empleadora.

¿Quién es el repartidor del ramo de rosas con la frase “Perdón” dejado en el lugar del crimen?

Un elemento altamente intrigante es el repartidor de flores que llevó un ramo con rosas con la leyenda “Perdón” en una banda decorativa, el cual dejó frente a la estética días después del crimen. Este gesto se considera clave, pues podría llevar hacia los responsables o implicados, aunque también podría tratarse de un distractor para obstaculizar la investigación.

Hasta ahora, el repartidor ha declarado desconocer quién envió el ramo, pues, según indicó, solo cumplía con una orden entregada vía telefónica. Su identificación plena y la corroboración de su testimonio son aspectos centrales para esclarecer su papel real en la tragedia.

Dejan un arreglo de 24 rosas rojas, con un listón blanco y la leyenda "PERDÓN", en el ingreso a la estética de Valeria Márquez, asesinada el martes pasado cuando realizaba una transmisión en vivo dentro de su negocio pic.twitter.com/DImf5tSIdH — Carlos Hidalgo (@CarlosHidalgoo) May 20, 2025

¿Qué información se tiene sobre el misterioso exnovio de Valeria Márquez?

El exnovio de Valeria Márquez es otro personaje crucial en este rompecabezas criminal. Aunque su identidad se mantiene en reserva, su relación anterior con la víctima hacen suponer un vínculo emocional y posibles conflictos no resueltos, incluso podría ser responsable del ramo de rosas con la leyenda “Perdón”.

Las autoridades trabajan en confirmar si el exnovio estuvo involucrado en la planificación del crimen o si fue utilizado como señuelo para desviar la atención. Hasta donde se sabe, él ha negado vehementemente cualquier participación directa, pero su coartada está bajo constante revisión por parte de los investigadores.

¿Quiénes son los sicarios que participaron en el crimen de Valeria Márquez?

Las autoridades de Jalisco confirmaron recientemente que cuentan con grabaciones clave del sistema de videovigilancia Escudo Urbano C5, que muestran la huida de los sicarios inmediatamente después del ataque. El gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro, señaló que las cámaras registraron cómo los agresores escaparon en dos vehículos diferentes: una motocicleta y un automóvil blanco, para tomar rutas separadas y dificultar su captura.

Aunque las imágenes permitieron avanzar significativamente en la investigación, los atacantes aún no han sido identificados plenamente. Según las declaraciones oficiales, se presume que los responsables actuaron por encargo, sin tener un vínculo directo o personal con Valeria Márquez. Este detalle refuerza la hipótesis de un crimen organizado y contratado específicamente para cometer este asesinato.

Hasta hoy, el caso Valeria Márquez sigue en suspenso y, aunque las autoridades han avanzado en algunas líneas de investigación, los involucrados clave permanecen en el centro de un misterio aún sin resolver.