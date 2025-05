Quién es Vivian de la Torre, la última persona que mencionó Valeria Márquez antes de morir: “Está enamorada de mí”

El 13 de mayo, la influencer Valeria Márquez, de 23 años, fue asesinada a plena luz del día mientras realizaba una transmisión en vivo desde su salón de belleza en Zapopan, Jalisco. El ataque ocurrió alrededor de las 18:30 horas, cuando un hombre armado entró al establecimiento “Blossom The Beauty Lounge”, confirmó su identidad y le disparó al menos diez veces para impactar en el pecho y la cabeza.

Valeria se encontraba conectada con sus seguidores en TikTok cuando mencionó que esperaba un regalo que anteriormente habían intentado darle, pero como no estaba, regresarían a entregarlo puesto que al ser caro debía ser entregado en persona, según explicó el supuesto repartidor a la empleada de Valeria. Pese a decir que ya se sentía incómoda y que tenía ganas de retirarse del lugar, decidió quedarse tras leer un mensaje de su amiga, Vivian de la Torre, que le pedía esperar un poco más. “Que me espere, dice la Vivian, porque quiere ver mi cara. Rápido, pende..., porque me tengo que ir”, bromeó la influencer justo antes del ataque.

¿Qué dijo Valeria Márquez sobre Vivian de la Torre antes de morir?

Durante los minutos previos al asesinato, Valeria Márquez mencionó varias veces a Vivian de la Torre en su en vivo. Primero, le comentó a su audiencia que la joven le había mandado un café, y después, un peluche en forma de cerdito. Mientras mostraba el objeto frente a la cámara, Valeria bromeó con entusiasmo: “La Vivian está enamorada de mí, te lo juro” . Fue uno de los últimos comentarios que hizo antes de que la tragedia ocurriera en vivo frente a sus seguidores.

Este detalle ha generado una oleada de especulaciones y sospechas, ya que Valeria decidió quedarse en el local por insistencia de su amiga, quien le habría insistido en que otro regalo importante estaba por llegar.

¿Quién es Vivian de la Torre?

Vivian de la Torre es una influencer originaria de Jalisco, al igual que Valeria. En sus redes sociales, acumula más de 21 mil seguidores en Instagram y más de 20 mil en TikTok. Aunque no cuenta con una carrera tan consolidada como la de Valeria, mantenía una presencia activa en redes y había aparecido en contenido junto a ella.

En uno de sus videos más populares en TikTok, se le ve bailar junto a Valeria, en una forma que muestra una amistad cercana. Además, varios seguidores de ambas afirman que era habitual que Vivian le enviara detalles, regalos o colaboraciones a Valeria, ya que era común que la influencer recibiera este tipo de obsequios mientras grababa desde su estética.

¿Qué dijo Vivian de la Torre tras el asesinato de Valeria Márquez?

Horas después del asesinato, Vivian de la Torre publicó una historia en Instagram en la que expresó su dolor por la pérdida de su amiga. En la imagen, aparece junto a Valeria, y el mensaje decía: “Mi güerita preciosa, te amaré por siempre, mi niña. Jamás imaginé una vida sin ti. Sin duda tengo un ángel que me cuida siempre. Te amo, mi Barbie”.

Sin embargo, la publicación no fue bien recibida por todos. En plataformas como X (antes Twitter), comenzaron a circular comentarios que cuestionaban la participación de Vivian en los hechos. Algunos usuarios señalaron que fue su insistencia lo que mantuvo a Valeria en el lugar y que, posteriormente, desactivó los comentarios en sus redes sociales, lo cual aumentó las sospechas y críticas en su contra.

La ASESINA de Valeria Marquez fue su supuesta amiga, Vivian de la Torre, quien le dijo que no se moviera y que esperara porque según le llevarían un regalo “costoso”, no olvidar su cara. pic.twitter.com/vuAzuDrU0X — nini 🎀 (@ninifairy_) May 14, 2025

¿Qué respondió Vivian de la Torre ante las acusaciones en redes?

Días después del ataque, Vivian decidió hablar públicamente sobre lo ocurrido. En un video publicado en TikTok, pidió respeto y aseguró que “jamás imaginó que algo así pudiera suceder”. Explicó que su intención era simplemente enviar un regalo, como solía hacerlo. “Vale para mí era una hermana y jamás haría nada para lastimarla”, expresó con voz entrecortada.

También defendió la reacción de Érika, la trabajadora de Valeria que cerró la transmisión tras el atentado, al alegar que lo hizo para evitar que se mostrara la escena del crimen por respeto a la víctima.

¿Está vinculada Vivian de la Torre con el crimen de Valeria Márquez?

Hasta el momento, la Fiscalía del Estado de Jalisco no ha vinculado oficialmente a Vivian de la Torre con el asesinato, pero sí confirmó que el caso se investiga como feminicidio. Las autoridades señalaron que peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realizaron el levantamiento del cuerpo y que se están revisando videos, testimonios y pruebas digitales.

Por ahora, no se ha informado de personas detenidas ni se ha revelado una línea clara de investigación, pero los seguidores de Valeria exigen que se analicen a fondo todas las circunstancia s, incluidas las últimas conversaciones y mensajes con De la Torre.

¿Por qué los seguidores de Valeria Márquez sospechan de Vivian de la Torre?

Los fragmentos del en vivo y las circunstancias que rodearon el asesinato han provocado desconfianza entre los fans. Muchos consideran sospechoso que Valeria Márquez se quedara en el lugar solo porque su amiga le pidió esperar, y que justo después ocurriera el ataque. En redes sociales abundan los comentarios que vinculan a Vivian con el crimen, que hablan de una fuerte envidia o de que Vivian deseaba tener la vida de Valeria, reflejo del dolor e indignación que persisten en la audiencia.

🇲🇽 | Mujeres sospechosas ✍️ Vivian de la Torre Amiga de Valeria y también influencer, parece que quería que se grabara en el #EnVivo el asesinato de Valeria Márquez en #Zapopan, #Jalisco



Quedó evidenciado como insistió a Valeria para que se quedara en el salón de belleza para… pic.twitter.com/BfOaW3yYdJ — CP Janny Barrera (@CPJannyBarrera) May 15, 2025

Sin embargo, hasta que la investigación avance y se obtengan pruebas concretas, el caso permanece rodeado de incógnitas y versiones no confirmadas. Lo único cierto es que el nombre de Vivian de la Torre quedó grabado como la última persona que Valeria Márquez mencionó antes de perder la vida en uno de los casos más impactantes del mundo digital en México.