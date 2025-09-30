Lupita TikTok revela su boda con Ricardo ’N’, pero él sigue detenido por violencia sexual

“Si muy pronto (vamos a volver a vivir juntos). Me voy a casar... Es sorpresa (no tengo nada preparado). Yo lo amo mucho, yo lo quiero mucho“.
La influencer conocida como ‘Lupita TikTok’ reapareció en la televisión nacional e internacional para dar a conocer que tiene planes de boda con su pareja Ricardo ’N’, aunque él está detenido.
La joven regiomontana ofreció una entrevista a Elisa Beristain donde reveló que está muy decidida a continuar con su relación sentimental una vez que se aclaren las cosas y salga de la cárcel.
Durante la conversación, Lupita expresó varios temas como el que tiene una agenda llena de proyectos, pues el mundo no se detuvo tras la muerte de su bebé ni con la detención de Ricardo ’N’, quien está en reclusión por el delito equiparable a violación y por la investigación de la muerte de su hija.
“Entendemos que sigues en pareja con él”, cuestionó Beristain a Lupita, quien respondió: “Sí, ciertamente”. Después explicó cómo está Ricardo. “Si no lo saben, tuvo una detención por su edad (47 años). Yo lo conocí a los 21 años”, dijo Lupita. Y añadió sobre el tiempo que duró su vínculo sentimental antes de quedar embarazada. “Estuvimos un año, creo que un año. No era menor de edad”, explicó.
La regiomontana dijo que tienen planes de boda. “Ya nada más estoy esperando y estoy haciendo muchas oraciones”, explicó Lupita Guzmán al confirmar que Ricardo “N” pronto saldrá libre.
Y añadió: “Si muy pronto (vamos a volver a vivir juntos). Me voy a casar... Es sorpresa (no tengo nada preparado). Yo lo amo mucho, yo lo quiero mucho“, declaró al tiempo que rechazó versiones de presuntos abusos contra ella y por su diferencia de edad.
¿Cuándo será la boda de Lupita?
En la charla que mantuvo la influencer también dijo que ella alejó a Ricardo de su exnovia. “Yo lo cuidaba mucho, yo estaba con él llore y llore. Yo en todos estos momentos le estuve echando para adelante. Me siento muy bien, perfecto. Ya nomás estoy esperando, estoy haciendo muchas oraciones. Los planes son muy pronto, me voy a casar, de hecho. Sí. Todavía no tengo nada preparado, pero es sorpresa para toda la gente”, expresó.
Por último, dijo que también tiene planes de cantar e incluso sacar un disco o colaborar con intérpretes que ya son famosos. También busca terminar de pagar la casa que compró para regalárselas a sus papás.
¡Ya descansa en paz! ✨🙏🏼 Luchó por su vida mientras sus padres han sido señalados por “evidente descuido” en que supuestamente tenían a la bebé 😰🥺 #Lupita #TikTok #Karely #muere #NegligenciaMédica #LupitaTikTok #SaludInfantil #DerechosDelNiño #CuidadoInfantil #ConcienciaSocial #LutoPorLupita #Famosos #viral #fypシ゚viral #noticias #ultimahora #Editorial♬ Suspenseful and tense orchestra(1318015) - SoLaTiDo
¿Quién es ‘Lupita TikTok’?
Guadalupe Villalobos, mejor conocida en redes sociales como ‘Lupita TikTok’ o ‘Lupita Guzmán’, es una creadora de contenido e influencer originaria de Monterrey, Nuevo León.
Con 22 años de edad, saltó a la fama gracias a su tiktok, pero también por sus apariciones en programas de televisión locales.
Lamentablemente, el sonado caso de la muerte de su hija a los pocos meses de nacida, se hizo viral en las redes sociales. A pesar de los señalamientos que ha recibido vínculados con su condición de talla baja, Lupita se mantiene activa compartiendo su vida cotidiana y también tiene planeado incorporarse en otras ramas como la música.