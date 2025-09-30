Suscríbete
Viral

Lupita TikTok revela su boda con Ricardo ’N’, pero él sigue detenido por violencia sexual

La influencer dio a conocer que tiene planes de matrimonio con su pareja, esto una vez que salga de prisión.

September 30, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Lupita-TikTok.jpg

La joven originaria de Nuevo León asegura que planea casarse aunque su pareja esté en prisión.

Instagram

“Si muy pronto (vamos a volver a vivir juntos). Me voy a casar... Es sorpresa (no tengo nada preparado). Yo lo amo mucho, yo lo quiero mucho“.

La influencer conocida como ‘Lupita TikTok’ reapareció en la televisión nacional e internacional para dar a conocer que tiene planes de boda con su pareja Ricardo ’N’, aunque él está detenido.

La joven regiomontana ofreció una entrevista a Elisa Beristain donde reveló que está muy decidida a continuar con su relación sentimental una vez que se aclaren las cosas y salga de la cárcel.

Durante la conversación, Lupita expresó varios temas como el que tiene una agenda llena de proyectos, pues el mundo no se detuvo tras la muerte de su bebé ni con la detención de Ricardo ’N’, quien está en reclusión por el delito equiparable a violación y por la investigación de la muerte de su hija.

“Entendemos que sigues en pareja con él”, cuestionó Beristain a Lupita, quien respondió: “Sí, ciertamente”. Después explicó cómo está Ricardo. “Si no lo saben, tuvo una detención por su edad (47 años). Yo lo conocí a los 21 años”, dijo Lupita. Y añadió sobre el tiempo que duró su vínculo sentimental antes de quedar embarazada. “Estuvimos un año, creo que un año. No era menor de edad”, explicó.

La regiomontana dijo que tienen planes de boda. “Ya nada más estoy esperando y estoy haciendo muchas oraciones”, explicó Lupita Guzmán al confirmar que Ricardo “N” pronto saldrá libre.

Y añadió: “Si muy pronto (vamos a volver a vivir juntos). Me voy a casar... Es sorpresa (no tengo nada preparado). Yo lo amo mucho, yo lo quiero mucho“, declaró al tiempo que rechazó versiones de presuntos abusos contra ella y por su diferencia de edad.

¿Cuándo será la boda de Lupita?

En la charla que mantuvo la influencer también dijo que ella alejó a Ricardo de su exnovia. “Yo lo cuidaba mucho, yo estaba con él llore y llore. Yo en todos estos momentos le estuve echando para adelante. Me siento muy bien, perfecto. Ya nomás estoy esperando, estoy haciendo muchas oraciones. Los planes son muy pronto, me voy a casar, de hecho. Sí. Todavía no tengo nada preparado, pero es sorpresa para toda la gente”, expresó.

Por último, dijo que también tiene planes de cantar e incluso sacar un disco o colaborar con intérpretes que ya son famosos. También busca terminar de pagar la casa que compró para regalárselas a sus papás.

@famososunivision

¡Ya descansa en paz! ✨🙏🏼 Luchó por su vida mientras sus padres han sido señalados por “evidente descuido” en que supuestamente tenían a la bebé 😰🥺 #Lupita #TikTok #Karely #muere #NegligenciaMédica #LupitaTikTok #SaludInfantil #DerechosDelNiño #CuidadoInfantil #ConcienciaSocial #LutoPorLupita #Famosos #viral #fypシ゚viral #noticias #ultimahora #Editorial

♬ Suspenseful and tense orchestra(1318015) - SoLaTiDo

¿Quién es ‘Lupita TikTok’?

Guadalupe Villalobos, mejor conocida en redes sociales como ‘Lupita TikTok’ o ‘Lupita Guzmán’, es una creadora de contenido e influencer originaria de Monterrey, Nuevo León.

Con 22 años de edad, saltó a la fama gracias a su tiktok, pero también por sus apariciones en programas de televisión locales.

@ericka_db

#lupitatiktok #bebes #lupita #triste #tendencia #novedad #foryou #foryoupage #viraltiktok #viral #Viral #noticias

♬ sonido original - ️

Lamentablemente, el sonado caso de la muerte de su hija a los pocos meses de nacida, se hizo viral en las redes sociales. A pesar de los señalamientos que ha recibido vínculados con su condición de talla baja, Lupita se mantiene activa compartiendo su vida cotidiana y también tiene planeado incorporarse en otras ramas como la música.

Lupita TikTok
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Tyra-Spaulding .jpg
Viral
Hallan sin vida a ExMiss Universo Jamaica; se habría quitado la vida: “Mi mente me está matando”
September 29, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Marianne-Gonzaga.jpg
Viral
Marianne Gonzaga confiesa que en prisión usaba jabón Zote para su skincare y “aprendí a barrer”
September 25, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
mascotas-mundial-2026--.jpg
Viral
FIFA presenta a las 3 Mascotas Oficiales del Mundial 2026: Maple, Zayu y Clutch
September 25, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Edgar-se-cae.jpg
Viral
Niño de ‘La caída de Edgar’ reaparece y anuncia su boda tras 20 años de su video viral
September 25, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Nicole-Kideman-Keith-Urban.jpg
Hollywood
Nicole Kidman y Keith Urban se separan tras 19 años juntos: rumores de crisis y tensiones salen a la luz
El cantante habría tomado la decisión de la ruptura pese a los esfuerzos de la actriz por salvar su matrimonio.
September 30, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Yolanda-Andrade-Luz-Maríz-Zetina.jpg
Famosos
Yolanda Andrade regresa a ‘Montse & Joe’, predice Mhoni Vidente; y arremete contra Luz María Zetina
La astróloga lanzó su predicción indicando que Yolanda volverá a su programa en unos días.
September 30, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
mariana-ochoa-pension-.jpg
Famosos
Mariana Ochoa alza la voz por las mamás: Estrena ‘La Pensión’ y cuenta su historia
Su tema está inspirado en lo que ella y muchas progenitoras viven cuando los papás de los niños no se hacen cargo económicamente; y al respecto, nos cuenta su propia historia.
September 30, 2025
 · 
Nayib Canaán
cuarto-noche-lcdlfm-.jpg
Famosos
La Jefa ordenó la reapertura del Cuarto Noche: Les habían quitado las cobijas azules por esto
Aldo De Nigris y Mar Contreras se habían quejado que Cuarto Eclipse parecía Cuarto Día... Ahora entendieron por qué.
September 30, 2025
 · 
MrPepe Rivero