¡Con todo! ‘La Venenito’ explotó contra un famoso influencer y amenazó con demandarlo por una sorprendente razón

Este fin de semana una polémica encendió las redes sociales y puso en la mira a dos personajes que podría pensarse son de “mundos completamente diferentes”. Se trata de “La Venenito”, quien reaccionó enérgicamente al video que un profesional de la salud conocido como Mr. Doctor hizo respecto a su historia de vida, pues abordó temas que el influencer consideró sumamente graves y que atentan directamente contra su integridad.

La explosiva reacción de ‘La Venenito’ contra Mr. Doctor

A través de un video publicado en sus cuentas oficiales, en las que supera los cuatro millones de seguidores, Luis David González, mejor conocido como “La Venenito”, expresó su indignación hacia Octavio Arroyo Martínez, cuya identidad en línea es Mr. Doctor. Esto luego de que hace un par de días el profesional posteara un polémico video en el que analizó algunos de los aspectos conocidos sobre el ambiente en el que se desenvuelve el influencer de apenas 16 años.

En medio de toda la controversia que este contenido causó, en el que cientos de internautas coincidieron en que aún es pronto para que lleve el ritmo de vida que suele presumir en sus perfiles, ‘La Venenito’ quiso dar su opinión. Por lo que le dedicó un contundente mensaje para dejarle claro cuál es su postura frente a este tipo de casos en los que se cuestiona la manera en que se desenvuelve y relaciona con personas adultas.

“El día de hoy voy a hablar de este tipo. Estoy cansado de que hables de mi familia, de mis amigos y de mí. Esto no lo voy a permitir, porque eso se llama difamación”, inició el también tiktoker, que hace un par de meses estuvo involucrado en un escándalo luego de que uno de sus mejores amigos sufriera la ejecución de personas queridas en su propio domicilio.

La Venenito aseguró que está contemplando la posibilidad de demandar a Mr. Doctor TikTok

Luis David González reveló que quiere demandar al médico de internet

Con un tono mucho más firme y notablemente molesto, Luis David sentenció que ya está analizando la posibilidad de proceder legalmente contra Mr. Doctor si este no desiste en su afán de seguir creando contenido sobre su persona. “Gracias a mi familia que sí me cuida, que sí está al pendiente de mí, no como tú lo dices, es que ya se pusieron en contacto con unos abogados para investigar toda la difamación que hablas de mí en todos tus videos”, concluyó la celebridad de internet, que hace unos días también fue severamente criticado tras asegurar que la escuela ya no le sirve de nada y por eso se puso a trabajar, aún cuando debería estar prohibido para alguien de su edad.

¿Qué dijo Mr. Doctor de ‘La Venenito’?

Algunos de los tópicos que Arroyo Martínez abordó en esta publicación, hicieron referencia al hecho de que es todavía menor de edad y cuando comenzó en el mundo de las redes sociales era todavía muy pequeño para comprender todo lo que implicaba exponerse de esta manera. Asimismo, insinuó que sus papás, quienes tendrían que haberse encargado de cuidarlo hasta que fuera capaz de dimensionar la situación, “lo entregaron” para sacar provecho económico de sus actividades.

“Este niñe, conocido como ‘La Venenito’, fue otorgado por sus padres a dos adultos, todo para explotarlo. Ha abandonado sus estudios y asegura que las redes son su verdadera pasión, porque según sus palabras, ‘estudiar no sirve para nada en 2024'”, recapituló el profesional de la salud.