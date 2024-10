Lucía Méndez reveló que se siente muy atraída por un famoso deportista mexicano: ¡no le importó que esté casado!

Además de ser una de las artistas mexicanas más importantes y coleccionar múltiples éxitos profesionales, un aspecto recordado de Lucía Méndez es el hecho de que durante su juventud, logró robarse miles de corazones gracias a su espectacular belleza. Sin embargo, pese a que fue y es el amor platónico de varios admiradores, la actriz también ha estado del otro lado de la historia y ha tenido un ‘crush’ con amores no correspondidos, como el que actualmente parece sentir por una figura reconocida del deporte en México, quien logró cautivarla por completo.

Lucía Méndez confesó que está ‘enamorada’ de un prominente boxeador: ¿de quién se trata?

Con el carisma que la caracteriza y la apertura a hablar acerca de diversos temas de su intimidad, Lucía Méndez admitió que existe un hombre que le parece muy atractivo y se ha convertido en una especie de “amor platónico” para ella. Así lo confesó durante una conversación con diversos medios a propósito del estreno de “La Máquina”, producción en la que trabaja junto a personajes como Gael García, Diego Luna y Eiza González.

Ahí fue cuestionada acerca de romances y deportistas, por lo que señaló que hay una persona de esta industria que ciertamente le llama la atención por su físico. Se trata de Saúl ‘Canelo’ Álvarez, al que puntualizó, en el pasado sí se hubiera animado a “echarle el perro”. “Uy, si el Canelo hubiera estado cuando yo era joven, no se me va vivo”, dijo divertida la consagrada personalidad de televisión.

Lucía Méndez confesó que el ‘Canelo’ Álvarez es su amor platónico Instagram

¿Se animaría a salir con el ‘Canelo’ Álvarez si no estuviera casado? Esto dijo Lucía Méndez

Pese a lo picante de su confesión, la “villana” sí dejó muy claro en que no lo dice en serio, pues bajo ninguna circunstancia se atrevería a meterse con un hombre que ya tenga compromisos y familia. “No, el adulterio no. Mi papá me dijo un día: ‘nunca con un casado, porque el día que andes con un casado, las lágrimas de esa mujer las vas a pagar tú", recordó la artista de 69 años, evidenciando que no ha participado ni participaría jamás en ningún acto de infidelidad.

En este sentido, pidió que “no se hicieran chismes”, ya que respeta la vida que Saúl Álvarez tiene junto a Fernanda Gómez y solo se trata de algo platónico, por lo que no quisiera que sus palabras se malinterpretaran y causaran algún conflicto.