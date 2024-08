¡Desesperada! ‘La Venenito’ reveló que no puede conseguir trabajo por un inesperado motivo

La fama en internet no siempre llega acompañada de ofertas de trabajo y oportunidades laborales a manos llenas. Esto lo sabe mejor que nadie “La Venenito”, una joven personalidad de las redes que, aunque goza de gran popularidad entre el público, aún no consigue generar los ingresos necesarios para sostenerse económicamente, tal como lo hizo saber en una reciente transmisión en vivo, donde admitió que está preocupándose por no poder conseguir un nuevo trabajo.

‘La Venenito’ reveló que la despidieron por falsas acusaciones de una colega

Hace un par de semanas, la joven estrella de TikTok compartió con sus seguidores que perdió el empleo que tenía luego de que una compañera se quejara de su supuesta falta de productividad.

“Estoy como perr# cansada, porque he estado por todo San Juan mandando, o bueno, ¿cómo lo podré decir? Voy por los locales dejando solicitudes de trabajo, pero nadie me manda mensajes, nadie me marca”, contó, sin poder disimular la desesperación que ya le está generando no saber cuándo volverá a tener una fuente de ingresos fija.

‘La Venenito’ se dijo preocupada por no poder encontrar otro trabajo Instagram

La influencer suplicó a sus ‘followers’ para encontrar una nueva oportunidad laboral

Finalmente, le pidió a sus casi cinco millones de seguidores ayuda para que pasen la información, con la esperanza de que alguien pueda hacerle una oferta laboral, pues aseguró, tiene ganas de trabajar y es en realidad buena empleada, contrario a lo que pensó su exjefa.

“A ver si alguien me da trabajo, ya no traigo más solicitudes. Me quedan como tres más y ahorita que llegue a mi casa, voy a tener que seguir repartiéndolas. Ya estoy harta, nadie me da trabajo, yo creo que voy a barrer calles de una vez”, mencionó “La Venenito”, retomando por momentos el peculiar sentido del humor que la caracteriza y la ha hecho ganar tantos seguidores en distintas plataformas.