El desgarrador relato de la mujer golpeada por ‘Fofo Márquez': “Tardé 25 días en recuperarme”

Aún no entiende por qué fue atacada de una forma tan brutal. Ha pasado más de un mes desde que recibió numerosos puños y patadas por parte del influencer “Fofo Márquez” y aún vive las secuelas físicas y emocionales.

Edith, es la mujer que fue agredida salvajemente por el influencer Rodolfo “N”, en el municipio de Naucalpan, el pasado 22 de febrero. Sin embargo, la detención ocurrió más de treinta días después y gracias a las denuncias ciudadanas.

La víctima contó a la prensa que el día de la agresión, ella impactó un poco a otro carro en el estacionamiento de un centro comercial, se bajó a hablar con la mujer que conducía el auto y cuando quiso subirse al de ella, fue golpeada por “Fofo Márquez”.

“Agarraba la fuerza como si me odiara. En la vida nos habíamos visto. Entonces me empezó a patear y ya una vez como que se cansaba de patearme o no sé qué pasaba en su cabeza, en ese momento empezó a pegarme con el puño. De esto, yo tardé 25 días para recuperarme”, dijo aún conmocionada.

Edith comentó que ella no conoce al creador de contenido y agradece a una mujer que no paró de gritar pidiendo auxilio hacia ella.

“Si no hubiera llegado la señora, que yo se lo agradezco que llegó a auxiliarme. Si ella no se hubiera parado a gritar que me dieran auxilio, de verdad que yo creo que en este momento no estaría yo platicando con ustedes. Estaría en un hospital o ya hubiese fallecido”, dijo.

Finalmente, Edith dijo temer por el aparente “poder” e “influencias” que tiene el influencer. Sin embargo, pese a que el joven tiene nueve abogados, no ha podido quedar libre y sigue detenido en el Penal de Barrientos.

La Fiscalía del Estado de México lo acusa de tentativa de feminicidio. El martes 9 de abril será la audiencia de vinculación, informó el periodista Carlos Jiménez.