Esposo de Kimberly La Más Preciosa rompió el silencio tras ingresar a rehabilitación: “Perdí la relación de pareja”

Óscar Barajas, conocido por ser el esposo de la influencer Kimberly La Más Preciosa, ha generado revuelo en las redes sociales tras compartir detalles sobre su ingreso a un centro de rehabilitación y el presunto robo de su anillo de bodas. La noticia ha reavivado el interés en la tormentosa relación entre Barajas y la integrante de “Las Perdidas”.

En un reciente encuentro con los medios de comunicación, compartido por el programa De Primera Mano, Óscar Barajas confirmó que ingresó a rehabilitación para abordar problemas personales que han afectado su vida.

“Al enojarte, al quemarla, al llegar a tal grado de quemarla, de no darle su lugar de esposa, sino como de una persona cualquiera, es algo que hice muy mal”, dijo ante las cámaras.

Además, Óscar Barajas señaló que su punto de quiebre fue cuando se dio cuenta de que había alejado a sus seres queridos por culpa del abuso de sustancias, así como su propia estabilidad y salud.

“El punto para decir ‘Ya me quiero rehabilitar’ fue donde perdí familia, donde perdí la relación de pareja, donde perdí mi misma seguridad, yo ya me veía mal, la gente me veía mal y dije: ‘ya es momento’”, señaló.

Óscar Barajas denunció el robo de su anillo de bodas

Óscar Barajas aseguró que durante su estancia en el centro de rehabilitación, su anillo de bodas, un símbolo significativo de su unión con Kimberly, le fue robado. Aunque no dio detalles específicos sobre el incidente, la pareja de la influencer expresó su frustración por la pérdida de este objeto de gran valor sentimental y económico, por lo que denunció el acto.

“Lo que pasó con el anillo fue que, al momento en el que yo ingreso a este lugar, me quitan todo, y yo al salir ya no recuperé nada”, explicó.

También aseguró que tuvo que salir del centro de rehabilitación debido a las malas condiciones del establecimiento y los malos tratos para con los pacientes.

De igual forma me tuvieron que sacar del lugar porque no estaba en las mejores condiciones, es una vida muy triste y muy fea dentro de esos lugares”, dijo.

¡Perdió su anillo de bodas! #ÓscarBarajas, esposo de #KimberlyLaMásPreciosa INGRESÓ a REHABILITACIÓN tras problemas en su matrimonio #DePrimeraMano👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: : https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/YiJKqldHPu — De Primera Mano (@deprimeramano) May 14, 2025

La complicada relación de Óscar Barajas y Kimberly “La Más Preciosa”

La relación entre Óscar Barajas y Kimberly “La Más Preciosa” ha estado envuelta en controversias desde sus inicios. Desde acusaciones mutuas de infidelidad hasta discusiones públicas en redes sociales, la pareja ha sido blanco de críticas y especulaciones. En febrero de 2025, Óscar Barajas rompió el silencio sobre los motivos de su ruptura, alegando haber sufrido “maltratos y humillaciones” por parte de Kimberly, además de acusarla de infidelidad.

“Tuvimos un pequeño conflicto que detonó todo. Decidí retirarme por problemas de infidelidad, humillaciones y maltratos físicos por parte de Kimberly”, dijo.

“Le caché audios, mensajes, fotos y videos con otras personas. Ahí me di cuenta de que ya tenía a otro. Cuando le reclamé, su reacción fue muy impulsiva. Agarró y aventó el celular hasta estrellarlo. Se quedó callada y me corrió de la casa”, añadió.

Por su parte, Kimberly ha optado por mantenerse al margen de estas declaraciones, enfocándose en mensajes de empoderamiento en sus redes sociales.

A pesar de esto, la pareja parece haber regresado, pues comparten tiernos mensajes y fotografías juntos en redes sociales, donde han levantado un intenso debate entre sus seguidores.

