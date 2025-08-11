Ángela Aguilar y Christian Nodal se vuelven meme viral: el “trend de esposos” que desató burlas en redes

Ángela Aguilar y Christian Nodal encendieron TikTok al sumarse a un popular trend de esposos, respondiendo “de forma sutil” a las constantes preguntas sobre un posible quiebre en su relación. Pero lo que pretendía ser un momento tierno, se convirtió en objeto de burlas y memes en redes sociales.

La pareja participó en el “trend tag de los esposos”, donde, en medio de risas, contestaron preguntas como quién es más despistado, quién llegó primero al beso o quién dijo “te amo” inicialmente. Ángela confesó que ella maneja las finanzas del hogar, mientras que él fue quien dio el primer beso y pronunció primero el “te amo”.

Además, revelaron que él es el más gracioso y el más romántico, mientras Ángela es la mejor en la cocina, la más llorona y la que siempre encuentra solución a los problemas.

Las redes sociales se desataron… y no fue por amor

En lugar de recibir aplausos, el video se llenó de comentarios sarcásticos. Usuarios recordaron el rápido romance que siguió a la ruptura de Nodal con Cazzu, replicando frases como:



“¿Quién se mete en relaciones ajenas?”

“¿Quién no vende boletos para sus conciertos?”

“¿A quién se le está acabando la carrera primero?”

“¿Quién anda en todo menos cuidando a su hija?”

“¿Quién es la burla de todo México?



En algunos casos, las burlas fueron directas y hirientes, mientras otros criticaron la velocidad con la que avanza su relación. No cabe duda que las redes no olvidan tan fácilmente. Intentaron compartir su complicidad con un momento viral, pero fue la crítica despiadada lo que logró volverse tendencia.

¿Qué opinas? ¿Se vale que sean objeto de burlas así?