“Es una mantenida": Lo que opina Niurka Marcos de la novia de Juan Osorio

Si algo caracteriza a Niurka Marcos es que ella no tiene filtros ni tituba a la hora de dar su punto de vista. Esta vez, la actriz arremetió en contra de su ex esposo, Juan Osorio y la novia de este, Eva Daniela.

La vedette quien está emocionada por la promoción de su nueva canción titulada “Pitbull”, fue cuestionada por el programa “El gordo y la flaca” sobre la relación actual de Juan Osorio y ella sin pensarlo dos veces lanzó todo su veneno.

"(Eva Daniela) es una personas que él mantiene (Juan Osorio) literalmente, y también está bien, no tiene nada de malo”, comentó al programa de espectáculos de Univision.

“La mujer escándalo” criticó el hecho de que según ella el noviazgo no sea sincero y busquen engañar siempre al público.

“Lo que tiene de extraño es que pretendan hacerle creer a la gente que no viven juntos, cuando lo llamé a las dos de la madrugada y estaba con ella”, dijo.

Finalmente, Niurka comentó que ella no se come el cuento que entre el productor y la actriz no haya relaciones sexuales.

“No creo que ella duerma al pie de su cama como un perrito. Tampoco no creo que no quinden (tengan sexo). Porque ella tiene que dar su parte. (Juan Osorio) la mantiene y ella el fund…, supongo”, expresó.