Bellakath abre su corazón y cuenta que estuvo al borde de la muerte tras realizarse una cirugía plástica

Katherine Huerta, mejor conocida como Bellakath, es una cantante de reguetón mexa que ha estado resonando por todo el país, pues sus recientes canciones como ‘Reggaeton Champagne’ han sido todo un éxito.

Sin embargo, su gran legado estuvo a punto de que no sucediera, pues, la también abogada, contó que estuvo al borde de la muerte luego de realizarse una cirugía plástica.

Bellakath confiesa que casi pierde la vida al someterse a una cirugía plástica

La intérprete de ‘Gatita’ hace unos meses en una entrevista para el podcast del influencer español Juan Estrada, contó sobre los detalles que casi hacen que pierda la vida.

Reveló que estuvo a punto de morir debido a que perdió mucha sangre luego de someterse a una operación estética.

Bellakath estrenará nueva música en 2024. (Instagram @labellakath)

“Me operé toda, o sea, me hice el busto, lipo, todo y las pompis, pero era muy complicado porque perdí mucha sangre. Entonces sí, estuve a punto de ya irme con ‘papá Dios’”, comentó.

Asimismo, continuó diciendo que fue como de película, pues dice que se le nubló la vista y que ella sentía que ya se iba a ir.

“Pero sí fue algo como complicado, porque yo te juro que como en las películas, que se te nubla la vista, así yo sentía que ya me iba a ir. Y de repente me empiezan a llegar llamadas, pero yo no veía, o sea literal mi vista estaba nublada, o sea eso no te puede pasar, ¿sabes? Veía borroso, como cuando tu cámara se empaña”, contó.

Bellakath cree que aún tiene una misión y está viva por algo

La cantante de reguetón mexa cree que aún está viva por una razón: todavía tiene una misión que cumplir y es por ello que tras el difícil momento, logro sobrevivir. Pero, ¿cuál es esta misión? Según lo que dice, es para poder crear música y ser lo que es ahora, Bellakath.

“Creo que todavía tenía yo una misión en esta vida y era hacer perreo, era ser Bellakath, porque todavía no era yo Bellakath cuando me pasó eso”, finalizó,