Bellakath arremete contra las mujeres que la atacan y les manda contundente mensaje

Bellakath ha estado envuelta en polémicas luego de su cercanía con el cantante Dani Flow. Asimismo, la cantante de reguetón, arremetió contra las mujeres que critican su aspecto físico. Mediante una transmisión en vivo, Bellakath dijo estar cansada de la situación y mandó contundentes mensajes para las personas que se la pasan hablando de ella.

Bellakath cansada de tantas críticas de su físico

La interprete de ‘Reggaeton Champagne’ reveló que hay mujeres que siempre la critican por todo, además, aseguró que esas mujeres son las que se creen feministas. Señaló que deberían fijarse en su música en lugar de estar criticándola.

“Siempre tienen un problema conmigo, son las mismas mujeres que se creen feministas, ¿cuál es el problema conmigo?, yo hago música, es en lo único que se deberían de fijar y ya”.

Bellakath advirtió que ya deberían parar de criticarla, porque si no, un día hará un video en TikTok donde expondrá a las que la juzgan y responderá uno por uno a todos los ataques. “Soy una persona también y soy más perra”, afirmó.

Bellakath arremetió contra las personas que solo están criticándola. (Instagram/labellakath)

Asimismo, la cantante de reguetón mexa habló sobre la seguridad que tiene de su persona: “Soy la más segura de todas, la seguridad me ha llevado a donde yo quiero”, señaló, y recordó sus orígenes en el medio, cuando no tenía operaciones y lucía completamente diferente al día de hoy.

Finalmente, Bellakath reafirmó que brillará siempre, se ponga o se quite algo de su físico, y, confesó que el haberse operado el trasero la hace sentir aún más segura y hermosa.

“Yo voy a brillar siempre, me ponga lo que me ponga o me quite lo que me quite, ahora que me puse cul** estoy imparable, me siento la más curvilínea; me vale lo que opinen, ¿cuándo lo van a entender?”.