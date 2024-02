Exhiben a Bellakath por presunto fraude, ¡le debe cerca de 100 mil pesos a una estilista!

Bellakath se convirtió en tendencia en las últimas horas luego de que una estilista la acusara de fraude y de deberle cerca de 100 mil pesos debido a que nunca cumplió con un acuerdo para pagarle unos trabajos de extensiones capilares.

De acuerdo con la denuncia de la estilista Betzel Chávez dada a conocer en el programa de Gustavo Adolfo Infante, Bellakath habría abusado de su confianza pues, aunque prometió pagarle sus servicios con menciones en redes sociales, nunca lo hizo e incluso la sometió a toda clase de maltratos.

Betzel aseguró que Bellakath incluso la amenazó cuando se enteró que ventilaría los maltratos de los que fue víctima, pues aseguró que la reggaetonera no dudó en hacerla trabajar, embarazada, bajo la lluvia a altas horas de la madrugada, y no sólo le hizo servicios a ella, sino también a su hermana e incluso a varios bailarines: esta es la historia.

EXHIBEN A BELLAKATH: ESTE SERÍA EL MODUS OPERANDI DE LA FAMOSA

Durante una entrevista en el programa con Gustavo Adolfo Infante, Betzel Chávez narró que, cuando Bellakath comenzaba a ser famosa, ambas acordaron un intercambio de servicios: ella les aplicaría extensiones en el cabello tanto a ella como a su hermana a cambio de que la reggaetonera la mencionara en sus redes sociales.

“Me tenía a altas horas de la madrugada atendiéndola, incluso bajo la lluvia, embarazada”

“Esto empezó más o menos por el 2019 cuando yo apenas iniciaba con este mundo de las extensiones, ella y yo teníamos una amistad. A la confianza que yo le tenía decidí aplicarle extensiones, ella apenas intentaba ser famosa pero llegamos a un acuerdo de que iba a ser intercambio”, señaló la denunciante.

La fama de Bellakath fue en aumento; sin embargo, aunque para la estilista esto significó un aumento de trabajo, no pasó lo mismo con su paga, pues la reggaetonera ni siquiera la promocionaba en sus redes sociales e incluso, aseguró quien fuera su amiga, la hizo trabajar agotadoras jornadas a pesar de que estaba embarazada:

“La apoyé en varias ocasiones para el servicio de maquillaje, para ella y para las personas que iban a salir en sus videos musicales, se le apoyó también con extensiones no nada más a ella, también a su hermana. Me tenía a altas horas de la madrugada atendiéndola, incluso bajo la lluvia, embarazada”, aseguró la mujer.

Como si esto fuera poco, la estilista señaló que no es la única afectada, pues otra extensionista tampoco recibió paga alguna por los servicios que le proporcionó a Bellakath.

LEVANTAN UNA DENUNCIA CONTRA BELLAKATH POR AMENAZAS

Betzel Chávez finalizó sus declaraciones contra Bellakath advirtiendo que la reggaetonera ya la había amenazado para que no ventilara la deuda que tiene con ella, la cual asciende a aproximadamente 100 mil pesos que no ha liquidado ni con dinero ni con menciones:

“Me dijo que me tenía que quedar callada, si no iba a destruir mi negocio y a mi familia. Ella amenaza con hacerme un daño en mi persona, con dañar mi reputación, me dijo que la forma de silenciarme era poniendo mantas por donde yo vivo con mi cara, mi dirección, porque no quiere que esto salga a la luz”, le dijo la estilista a Gustavo Adolfo Infante .

Las amenazas han llegado a ser tan intimidantes para la estilista, que tuvo que interponer una denuncia penal ante la Fiscalía y, aunque aseguró que ella no busca el dinero de “La Gatita”, sí quiere poner sobre aviso a más personas para que no confíen en ella.