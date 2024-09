Alex Marín protagonizó una violenta pelea callejera con un fanático, ¡ni sus novias pudieron calmarlo! VIDEO

Las últimas horas, el nombre de Alex Marín se viralizó en redes sociales luego de que el creador de contenido fuera captado peleándose a golpes en plena calle. Esta grabación causó furor en línea, no solo porque es inusual verlo en esta faceta tan agresiva, sino porque también dejó claro que es en realidad un buen contrincante y no le tiene miedo a defenderse.

¿Qué pasó con Alex Marín? Así fue la pelea que tuvo en la calle con un fan

Las imágenes que circulan en línea muestran a Alex Marín en una batalla física con un hombre desconocido en el centro de Guadalajara. Dicho desencuentro habría tenido lugar a las afueras de una plaza comercial a la que la celebridad de internet acudió a realizar compras junto a sus novias.

Durante gran parte de toda la grabación, Alex “lideró" la pelea, pues pese a los intentos de su contrincante, logró someterlo en el piso y propinarle varios golpes. Aunque esto no lo libró de que recibiera puñetazos en la cara, los cuales le dejaron moretones y heridas que sirven como prueba de este inusual incidente.

Viral pelea de Alex Marín el polémico actor de la página azul🩵 pic.twitter.com/xKkd4XIZ3d — Daniel Cruz (@Daniielyahve) September 3, 2024

Alex Marín revela la verdad detrás de su VIDEO viral golpeando a un hombre

El polémico productor no guardó silencio sobre este inusual episodio y contó a detalle qué fue exactamente lo que pasó en los instantes previos a que decidiera enfrentarse físicamente a un desconocido. Durante una transmisión en vivo, Alex Marín señaló que su comportamiento fue una respuesta al hostigamiento que experimentó.

“Ya a punto de subir a mi auto llegó un fan. Yo no le entendía muy bien, pero de repente me empieza a decir cosas que no puedo repetir aquí en Facebook. Pensé: '¿qué onda con este?’ Se va y yo lo seguí, aunque mi novia me jaló", explicó el también actor de cine para adultos, dando a entender que al momento de que decidió confrontar a alguien que lo atacó sin ninguna explicación, fue que empezó la pelea física.

Alex Marín aseguró que el hombre con el que se peleó lo agredió primero Instagram

Finalmente, Marín mencionó que pese a las actividades a las que se dedica, considera que es una persona que siempre se conduce con respeto hacia los demás, especialmente al público de su contenido, por lo que espera recibir exactamente lo mismo. De modo que no está dispuesto a tolerar ningún tipo de maltrato, ya sea a él directamente o hacia alguna de sus parejas sentimentales.