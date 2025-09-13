Yadhira Carrillo aclara si sus cachetadas de novela son reales o no: “echas mano de tus propios sentimientos”

“Poder darnos cachetadas la una a la otra… eso a la gente le gustó mucho”.

Con la telenovela ‘Los hilos del pasado’, Yadhira Carrillo regresa a los melodramas luego de permanecer 17 años alejada de las pantallas. La novela recién estrenada coloca a la protagonista de inolvidables proyectos como ‘Barrera de amor’, ‘La otra’ o ‘Amarte es mi pecado’, en el ojo del huracán.

Yadhira volvió a estar en boca de todos, sobre todo por sus seguidores, quienes estaban ansiosos por su regreso.

Por ello, Carrillo ha concedido diversas charlas para recordar su trabajo en las telenovelas que la han colocado en el gusto del público, pero particularmente de las cachetadas que ha propinado en los sets de grabaciones.

La actriz fue cuestionada si las bofetadas que imprime en sus compañeros actores son actuadas o reales y si se le ha pasado la mano a la hora de tomar fuerza para imprimirlas.

La pregunta llegó a la actriz de una conversación que circula en redes sociales donde habla de la telenovela ‘Rubí’, misma que protagonizó con Bárbara Mori y donde daba vida a ‘Elena’.

“Conocerla (a Bárbara Mori) para mí fue el honor más grande (y mi agradecimiento) además para el productor por llevarme hasta esa telenovela y poder darnos cachetadas la una a la otra porque eso a la gente le gustó mucho”, explicó en conversación con Uninovelas.

“Todas las cachetadas que han visto mías, que me dan y doy, todas, son verdaderas”, indicó.

Yadhira también contó qué pasa cuando tiene que llorar en las telenovelas y cómo lo consigue.

“Cuando tienes que llorar, simplemente derramar una lágrima es mucho más sencillo, pero cuando tienes que escenas largas en donde tienes que ir llorando más y va creciendo, definitivamente si tienes que meterte por completo en el sentimiento de lo que está viviendo ese personaje… y por supuesto que a veces echas mano también de tus propios sentimientos”, dijo.

Finalmente, Yadhira externó lo feliz que se encuentra por su regreso a las pantallas. “Yo estoy emocionada de regresar después de 17 años. Me hacía falta regresar a esto para lo que yo estudié y para lo que me preparé, y para lo que yo soy. Porque creo que también es importante en la vida de los humanos que podamos no sólo dedicarnos a una parte de lo que la vida te puede ofrecer”.

‘Los hilos del pasado’ narra la historia de ‘Carolina’ (Yadhira Carrillo), una reconocida diseñadora de modas que está casada con ‘Manuel’ (Eduardo Santamarina), un exitoso productor musical. En la cima de su carrera, su vida da un giro inesperado al conocer a ‘Cristina’ (Bárbara López), una hermosa joven que despierta su rechazo al enamorarse de su hijastro ‘Carlos’ (Emmanuel Palomares).

Lo que ‘Carolina’ ignora es que ‘Cristina’ es en realidad la hija que se vio obligada a abandonar veinte años atrás, víctima de los maltratos de ‘doña Luisa’, quien se opuso a que su hijo ‘Salvador’ (David Zepeda) dejara el sacerdocio tras saber del embarazo.

‘Los hilos del pasado’ estrenó el 10 de septiembre en Univision 9:00 p.m. EST/ 8:00 C. Y también ya está disponible en ViX.

