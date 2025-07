Bárbara López: De ser “Maggie” en serie de “Chespirito” a protagonizar “Los hilos del pasado”

Para la actriz Bárbara López, lograr su primer protagónico en televisión, en la telenovela ‘Los hilos del pasado’, es el reflejo de su dedicación, pues ese siempre tuvo claro que ese era su meta.

“Es un sueño que se me está cumpliendo. Toda mi vida quise protagonizar una telenovela y tener la oportunidad de hacer esta en particular es una bendición -lo puedo decir con esas palabras-. Me sorprendo día a día; todo está superando mis expectativas. Lo que imaginaba, lo que iba a hacer… Todo está siendo incluso mejor de lo que esperaba. Disfruto muchísimo este momento porque, de verdad, es algo único, y me siento muy afortunada”.

“Las oportunidades llegan, cuando menos lo esperas”

Las oportunidades han llegado a Bárbara López, gracias a su constante preparación y a las metas que se ha trazado. “Como actriz, nunca he dejado de prepararme, porque esta carrera es así: las oportunidades aparecen cuando menos las esperas. Lo hermoso es que siempre llega una sorpresa; nunca sabes qué proyecto o personaje te tocará interpretar. Y en mi caso, casi siempre supera mis expectativas. Eso es muy bonito“.

Bárbara López asegura que la paciencia es clave en la vida de un actor, ya que a veces hay que esperar unos años y tocar muchas puertas antes de recibir la anhelada oportunidad.

“Sabemos que esta profesión requiere paciencia, con calma, llegan los personajes que son para ti. Claro, a veces uno se desespera porque quiere trabajar sin parar, y no siempre es posible. Pero sé que la vida me sorprenderá con lo que viene. El mejor ejemplo es este proyecto. llegó a mí, y jamás lo hubiera imaginado”.

Al tratarse de un remake de la famosa telenovela “El privilegio de amar”, Bárbara, es consciente de qué habrá comparaciones, pero está decidida a crear su propia historia con respeto.

“No la vi en su momento, pero sé lo importante que fue. Estoy segura de qué esta versión no se quedará atrás, será maravillosa, y la gente quedará muy sorprendida“.

En cada proyecto, Bárbara, busca llevar un aprendizaje, especialmente de sus compañeros. “Siempre aprendo algo nuevo sobre valores, sobre el trabajo en equipo. Como actriz, este personaje me ha exigido mucho: requiere energía, seguridad y la mirada de mucha gente. Los personajes siempre dejan regalos a los actores, y en mi caso, ese regalo son las personas“.

Ser la cara principal de Los hilos del pasado implica una gran responsabilidad, pero Bárbara no le teme. “Siempre hay presión, pero a estas alturas ya no me intimida. Al contrario, me emociona tener esta responsabilidad y dar lo mejor de mí. La disfruto muchísimo“, concluyó.